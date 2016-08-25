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Yaşam

İstanbul'daki Rus mafyası hesaplaşmasının tanığı 6 kişinin katili çıktı

Hacıbaba T.'nin polisteki sorgusu sürüyor

25 Ağustos 2016 13:22

Mafya liderlerinin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu 'Hayalet' lakaplı Rus mafya babası Rovshan Caniyev'in İstanbul'da öldürülmesi sonrasında yapılan polis soruşturmasında tanık olarak ifadesine başvurulan Hacıbaba T.'nin biri Türkiye'de beşi Rusya'da olmak üzere altı farklı cinayetten arandığı ortaya çıktı

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Beşiktaş’ta 18 Ağustos’ta, Azeri asıllı Rus mafya babası Rovshan Caniyev’e düzenlenen suikastta çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

Cinayetin ardından soruşturma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, otel çıkışı kurşun yağmuruna tutulan aracı kullanan işadamı Tahir C.’yi gözaltına aldı.

Aliyev’in, otelde işadamı Tahir C. ile buluştuğunu ve bir toplantı yaptığını tespit eden polis, görüntüleri incelemeye aldı. Toplantıda bulunan ve Aliyev’in adamları olduğu belirlenen Azeri Hacıbaba T. ile A.N. ve Z.İ., tanık olarak ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Ancak emniyette iş bir anda değişti.

3 tanıktan Hacıbaba T.’nin, polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Şüpheli haline gelen Hacıbaba T.’nin, 18 Ağustos 2013’te Bahçeşehir’de Azeri işadamı Ali Gamidov’un öldürülmesinde yer aldığı ortaya çıktı.

Aliyev’in adının  Gamidov cinayetinde de geçtiği bildirildi. Cinayet polisi, güvenlik kamerası kayıtlarının silindiği iddia edilen olayla ilgili o dönem yapılan soruşturma hakkında da geniş çaplı çalışma başlattı. 

Rusya’da da 5 ayrı cinayete karıştığı belirlenen şüpheli için Rus yetkililerle irtibata geçildi.

 

Yabancı uyruklu

 

Öte yandan Cinayet Masası ekipleri, Aliyev’in katil zanlıları ile ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Aliyev suikastında Rus mafyası üzerinde duruluyor.

İddialara göre şüpheliler arasında Laşi Ş., Yuriy P., Vasiliy H. ve Nadir S. adlı mafya üyeleri yer alıyor. Polis, yurtdışına kaçtıkları düşünülen şüpheliler hakkında soruşturmayı genişletti. Gözaltına alınan işadamı Tahir C. ile Aliyev’in 3 adamının sorgusu ise sürüyor. 

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Roshvan Caniyevkatilİstanbulmafya hesaplaşması

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