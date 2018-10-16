İstanbul'daki o arazi satışa çıktı, 472 milyon lira teklif geldi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul’daki 5 arsasını satışa çıkardı. Açık artırmada Balmumcu’da yer alan Jandarma Dikimevi’nin de bulunduğu 30 dönümlük arsaya tek teklif geldi. Emlak Konut Genel Müdürlüğü binasında yapılan ihaleye tek firma olarak katılan ASTAŞ Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş, 272 milyon liralık teklif yaptı. Komisyonun satış hakkında vereceği karar, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilecek.

ASTAŞ Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı teklife ilişkin olarak, “Teklifi sunduk, yönetim onaylarsa burada lüks bir rezidans projesi planlıyoruz. Yatay mimarinin ve yeşilin ön planda olduğu bir proje olacak. Konutların yarısını da yabancıya satıp ülkemize döviz girdisi sağlayacağız” diye konuştu.

Üzerinde atıl binalarında bulunduğu arsa için imar planı değişiklikleri yapıldı. Arazide 17 bin 500 metrekare konut alanı, 12 bin 260 metrekare donatı alanı planlanıyor.