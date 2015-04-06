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'İstanbul’daki Hamas kampı, MİT denetiminde' iddiası

Hamas’ın terör eylemlerini yapanların İstanbul yakınındaki bir kampta olduğu iddia edildi

06 Nisan 2015 13:56

Alman Bild gazetesi Hamas’ın terör eylemlerini yapanların İstanbul yakınındaki bir kampta olduğunu iddia etti. Bild bu kişilerin MİT’in bilgisi dahilinde bu eğitimleri aldığını öne sürdü.

Haberde Hamas ve Türk hükümeti arasında ilişkilerin çok yakın olduğuna dikkat çekilirken Türkiye’de Hamas’ın terör örgütü listesinde olmadığına değinildi.

Antje Schippmann imzalı haberde muhalefetin Erdoğan’ı geçmişte Hamas sözcüsü olmakla suçladığı ifade ediliyor.

Erhan Merttük'ün CNN Türk'te yayımladığı habere göre, terör uzmanlarının Hamas’ın Gazze dışında en önemli üssünün Türkiye olduğu tespitine yer veren Bild gazetesi, örgütün önde gelen bazı önemli isimlerinin Türkiye’de sürekli yaşadığına işaret ediyor. Gazete, İsrail güvenlik birimlerinin Türkiye’nin 5 -6 yıldır Hamas’ı ciddi şekilde desteklediği yönündeki açıklamalarına yer veriyor.

 

'Türkiye Hamas'ın terör hazırlıklarını topraklarında yapmasına izin veriyor'

 

Berlin İsrail Büyükelçiliği Sözcüsü Adı Farjon da Bild gazetesine “Ne yazık ki Türkiye Hamas üyelerinin terör hazırlıklarını kendi topraklarında yapmasına izin veriyor” dedi.

Hamas uzmanı Amerikan Maliye Bakanlığı çalışanı Jonathan Schanzer de şu anda Türkiye’de 16 kadar yüksek düzeyde Hamas yetkilisinin bulunduğunu bildirdiklerini söyledi.
Daha önce karşılıklı pazarlık sonucu salıverilen 12 Hamas militanının da Türkiye’ye giderek burada diplomatik temsilci gibi çalıştıkları iddia ediliyor.

 

Türk görevli yalanladı

 

Berlin’deki Türk Büyükelçiliğinde görevli Cem Ertay ise Bild gazetesine Türkiye’de Hamas grubundan hiçbir yetkilinin yerleşik olmadığını söyleyerek iddiaları geri çevirdi.
Ertay, teröristlerin Türkiye’de yetiştirildiği yönündeki iddiaların Türkiye’deki politik gidişata zarar vermek amaçlı olduğunu söyledi.

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