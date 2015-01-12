ABD: Türkiye Hamas ilişkisi bizi endişelendiriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'nin donanımlı bir yabancı terör örgütü olarak gördüğü Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Halid Meşal’e ve diğer Hamas yöneticilerine Türkiye’nin kapılarının açık olduğunu söylemesinin Washington'ı kaygılandırdığını ve bu kaygıyı Türk yetkililere ilettiklerini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Nafiz Albayrak’ın haberine göre, ABD'li yetkililer, geçtiğimiz 9 gün içerisinde ikinci kez, Türkiye'nin Hamas ile ilişkilerine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtta, "Hamas ile ilgili duruşumuzda bir değişiklik yok. Hamas, yabancı bir terör örgütüdür ve terör faaliyetleri ile bağlantısını sürdürmektedir. Bu niyetini, geçen yaz İsrail ile yaşanan çatışmalar sırasında da göstermiştir. Meşal'in, Türkiye'yi son ziyaretini öğrendiğimizde de yaptığımız gibi, Türkiye ile Hamas arasındaki ilişkilerden duyduğumuz endişeleri Türk yetkililere ilettik. Gerginlikleri azaltmak ve şiddeti önlemek için, Türk hükümetinden Hamas'a baskı yapmasını da istedik" dedi.

Psaki, "Bu kişi terör örgütü lideri. Türkiye'yi ziyaret eden Ayman Zawahiri olsa aynı şekilde sessiz kalır mıydınız, endişelerimizi ilettik demekle mi yetinirdiniz" sorusuna ise "Kesinlikle sessiz kalmadık, her durumu ayrı ayrı gözden geçiriyoruz" yanıtını verdi.

‘Türkiye, terörü destekleyen

ülkeler listesine girer mi?’

Psaki, başka bir gazetecinin, "Halid Meşal'in ziyareti, Türkiye'nin kendisi için terörü destekleyen devletler listesinde bulması tehlikesi taşıyor mu" sorusuna verdiği yanıtta da, "Ben böyle bir sonuç çıkarmaya varmazdım" dedi. Psaki, "Bush Doktrini" diye adlandırılan ve "bir teröriste, giyecek, yiyecek yada barınak sağlarsanız, siz de teröristsiniz" yaklaşımının Türkiye için geçerli olup olmadığı sorusunu da, "Bu kapsamda gördüğümüz ülke yada kişiler için elbette ki belli ölçülerimiz var. Ancak, Türkiye'ye bu kapsamlar içinde bakmıyoruz. Hamas'a ilişkin endişelerimizi Türkiye'ye ilettik" diye yanıtladı.