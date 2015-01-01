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Dünya

ABD: Davutoğlu'nun terör örgütü Hamas'ın lideri ile görüşmesi kaygı verici

ABD Dışişleri'nden Hamas lideri Halid Meşal'in AKP'nin kongresine katılmasına tepki geldi

01 Ocak 2015 12:35

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal’in hafta sonunda AKP Konya 5’inci Olağan İl Kongresi'ne katılmasına ABD’den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Basınla İlişkiler Direktörü Jeff Rathke, basın toplantısında konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtta, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, ABD'nin donanımlı bir yabancı terör örgütü olarak gördüğü Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Meşal ile görüşmesinin Washington’ı kaygılandırdığını ve bu kaygıyı Türk yetkililere ilettiklerini söyledi.

Rathke, Meşal'in Konya'da Davutoğlu ile birlikte kongreye katılması ve konuşma yapmasıyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta "Hamas bizim yabancı terörist örgütleri listemizde. Hamas'a karşı duruş ve tavrımızda bir değişiklik söz konusu değil. Hamas, önceki zamanlarda olduğu gibi terörist faaliyetlerini sürdüren,  geçtiğimiz yaz mevsiminde de İsrail ile olan çatışmada da taşıdıkları niyetleri göstermiş bir örgüttür. Üst düzey Türk yetkilileri ile Hamas ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkındaki endişelerimizi dile getirmeyi sürdürüyoruz, bunlar içinde Halid Meşal'in son ziyareti de var" dedi.

Türk hükümetinin Hamas üstündeki etkisini bildiklerinden dolayı, soğukkanlılığın sağlanması ve gereksiz şiddet olaylarının önlemesi için, Türk hükümetinden Hamas'a  baskı yapmasını istediklerini dile getiren Rathke, Meşal'in hafta sonundaki Türkiye ziyaretinden sonra ABD'nin endişelerini yeniden dile getirdiğini belirtti.

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