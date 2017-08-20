İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde merdivenler 1 saat durdu

Buse ÖZEL / Oral OKAYBEN, İSTANBUL (DHA) MEDICANA Bahçelievler Hastanesi obeziteye dur demek için Florya\'da bulunan bir alışveriş merkezi ile bir araya geldi ve yürüyen merdivenleri durdurdu. Obeziteye karşı bir bilinçlendirme yapılması amaçlanan sosyal sorumluluk projesinde alışveriş merkezinde bugün yürüyen merdivenler 1 saat kadar durduruldu ve spor hocaları tarafından zemin kata kurulan antrenman sahasında bisiklete binildi. Spinning antrenmanı yapan spor eğitmenleri ter döktü. Kurulan bir merdiven maketi ile de halka mesaj verildi. Etkinliğe bir de obezite ameliyatı sonrası hayatı değişen 38 yaşındaki Natali Konstantinova katıldı.

\"KİLOLUYKEN EVDEN DIŞARI BİLE ÇIKMIYORDUM\"

2,5 ay önce geçirdiği obezite ameliyatı sonrası hayatının çok değiştiğini söyleyen ve etkinliğe katılan Natali Konstantinova 113 kiloyla ameliyata girdiğini belirtti ve \"Bu zaman içerisinde 22 kilo verdim. Nasıl karar verdiğimi sorarsanız yaklaşık 1 yıl önce tartıda 3 haneli rakamları gördüm. 3 rakamdan oluşan bir kiloyu artık beynimin de kaldıramayacağını düşünerek bir şey yapmaya karar verdim\" dedi.

Obezite ameliyatı sonrasında özgüveninin yerine geldiğini, kahve içmeye bile çıkmazken şimdi sosyal hayatında daha aktif olduğunu belirten Konstantinova sözlerine şöyle devam etti: \"Bir kere sosyal hayatınız artıyor kilo verdikçe çünkü ben kilolu olunca hareket etmek istemiyordum, dışarı çıkmak istemiyordum, kompleks yapıyordum. Arkadaşlarım \'Dışarı çıkalım, kahve içelim\' dediğinde onlara bile yanaşmıyordum. Hep evde oturuyordum. \'Ben evde oturmaktan memnunum, ben bu hayatı seviyorum\' diyerek kendimi tatmin etmeye çalışıyordum. Ama şu andaki halimle baktığımda \'Ben o zaman yaşamıyormuşum\' diyorum.

\"HASTALARIMIZI VÜCUT KİTLE ENDEKSİNE GÖRE TEDAVİ EDİYORUZ\"

Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Taşçı da obezitenin hareketsizlik, fazla miktarda kalorili ve dengesiz beslenme gibi birçok farklı faktörü olduğunu belirtti ve şunları söyledi: \"Biz obez tanısı koyarken bir takım değerlendirmeler yapıyoruz vücut kitle endeksi gibi. Bu rakam 18,5\'in altında ise hasta zayıf, 18,5 ile 25 arasındaysa normal kiloda, 25 ile 30 arasında ise hafif kilolu, 30\'un üstünde ise hasta artık obez sınıfına giriyor. Biz hastalarımızı vücut kitle endeksinin bize verdiği rakama göre sınıflıyoruz ve ona göre tedaviler şekillendiriyoruz.\" Dr. Taşçı obezite ameliyatlarının doğru yapıldığı takdirde çok fayda sağladığını ve hastaların yaşam kalitelerini yükselttiğinin de altını çizdi.

\"ALIŞVERİŞ MERKEZİ OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK İSTEDİK\"

Obezitenin çağın sorunu olduğunu söyleyen FlyInn Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Şükrü Yeni bu konuda bilinçlendirme için bir etkinlik düzenlemek istediklerini belirtti. Yeni, müşterilerin bilinçlenirilmesi için Medicana Bahçelievler Hastanesi tarafından düzenlenen \"Obeziteye Karşı Harekete Geç\" kampanyası kapsamında basamaklar konulduğunu ve bu basamakların 15 gündür avm içerisinde durduğunu açıkladı.

1 YIL İÇİNDE DİYET VE SPOR İLE 20 KİLO ZAYIFLADI

Son 1 yıl içerisinde doktor kontrolünde diyet yapan ve egzersiz yaparak, sağlıklı bir şekilde 20 kilo vermeyi başaran FlyInn AVM Genel Müdürü Yeni, \"Doktorumun tavsiyeleriyle evde kızartma yapmayı tamamen bıraktık. Artık sebze, et ve balıkları genellikle ızgara tüketiyoruz. 1 yıl içinde 20 kilo verdim ve kendimi çok daha sağlıklı, çok daha fit ve fiziksel açıdan iyi hissediyorum\" dedi.

TEK DERSTE BİN KALORİ YAKTIRAN SPOR

Özellikle hareketsiz yaşam tarzının obezitede çok fazla rol oynadığını belirten spor eğitmeni Kemal Küçükuysal, spinning dersi ile birlikte bütün kasları çalıştırarak bütün kaslarını çalıştırdıklarını söyledi. Eğitmen Küçükuysal, burada gösteri amaçlı 20 dakikalık bir spinning dersi yaptıklarını ancak ortalama bir spinning dersinde 800 ile 1000 kalori arasında kalori kaybedildiğini açıkladı.

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