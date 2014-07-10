İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı düşüyor

İstanbul'daki barajlarda doluluk yüzde 22,18, Ankara'da yüzde 35 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile belediyelerin su ve kanalizasyon idarelerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'daki barajlardan Ömerli yüzde 11,77, Pabuçdere yüzde 9,76, Sazlıdere yüzde 11,49, Büyükçekmece yüzde 18,02, Alibey yüzde 21,22, Terkos yüzde 49,76, Kazandere yüzde 43,68, Elmalı yüzde 33,19, Darlık yüzde 20,29 ve Istrancalar yüzde 26,4 dolulukla hizmet veriyor.

İl genelindeki barajların doluluğu ise yüzde 22,18 ölçüldü.

Ankara ve İzmir'de doluluk oranı yüzde 35

Ankara'daki barajlardan Elmadağ ise yüzde 100, Kurtboğazı yüzde 65, Kavşakkaya yüzde 43, Eğrekkaya yüzde 35, Çamlıdere yüzde 33, Akyar yüzde 29 ve Çubuk yüzde 24 doluluğa sahip bulunuyor.

Başkentteki barajların doluluk oranı da yüzde 35 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'deki Tahtalı yüzde 56,68, Balçova yüzde 45,87, Ürkmez yüzde 60,21, Güzelhisar yüzde 62,18 ve Gördes Barajı yüzde 15,99, Bursa'daki Nilüfer Barajı yüzde 88,39, Doğancı Barajı yüzde 73,08, Konya'daki Altınapa Barajı yüzde 27,7 ve Adana'daki barajlar yüzde 74,51 dolulukla hizmet veriyor.