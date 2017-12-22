İstanbul'daki askeri kışlaların akıbeti belli oldu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından kapatılan askeri kışlaların akıbetine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Kuleli Askeri Lisesi müze oluyor

Şehir merkezlerindeki askeri arazi ve kışlaların kamu yararı gözetilerek değerlendirileceğini ifade eden Canikli, Kuleli Askeri Lisesi binası ve arazisinin yaklaşık 32 bin metrekarelik yüzölçümlü kısmının müze olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edileceğini söyledi. Canikli, Kuleli Askeri Lisesi’ne ait diğer alanların ise Milli Savunma Üniversitesi’nce harp okullarına hazırlık sınıfı olacağını açıkladı.

Bakan Canikli’nin CHP’li Sağlar’ın önergesine verdiği yanıtlar şöyle:

-Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modern bina ve tesis ihtiyaçlarının karşılanması koşuluyla İstanbul ili Esenler ilçesinde bulunan üç adet kışla, Esenler Belediyesi Başkanlığı’na; Sancaktepe ilçesinde bulunan iki adet kışla Sağlık Bakanlığı’na; Maltepe ilçesinde bulunan bir adet kışla da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne mevcut protokol çerçevesinde devredilecektir.

-Hasdal Kışlası ile bitişiğindeki Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlası, TSK tarafından kullanılmaya devam edilecektir.

-Ayazağa Mahallesi Levent’te bulunan eski Harp Akademisi Komutanlığı arazisi, Milli Savunma Üniversitesi tarafından kullanılmaktadır.