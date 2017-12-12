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Kuleli Askeri Lisesi'nin akıbeti belli oldu

Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitimler önümüzdeki sene başlayacak

12 Aralık 2017 14:13

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinden kullanılmak üzere Kara Harp Okulu Komutanlığı'na bağlandı.

Sözcü'nün haberine göre, Kuleli'nin akıbetine ilişkin BİMER aracılığıyla Milli Savunma Üniversitesi'ne yöneltilen soruya da “Kuleli Askeri Lisesi halihazırda MSÜ Kara Harp Okulu K.lığına bağlanmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere planlamalar devam etmektedir” yanıtı verildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan askeri liselerin binalarının ne olacağı tartışma konusu olmuştu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binasının müze olarak kullanılacağını, 180 dönüm arazi için de çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı. Askeri liselerde yeniden marş seslerinin duyulmasını isteyen komutanlar ve yurttaşlar ise, bu tarihi okulların müze yapılmasını eleştirerek yeniden açılması için nöbete başlamıştı. Dört askeri liseden biri olan Kuleli Askeri Lisesi binasının da durumu belli oldu.

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Kuleli Askeri LisesiKara Harp Okulu Komutanlığı

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