Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Kuleli Askeri Lisesi ulusal müze olarak Türkiye'nin medarı iftiharı olacaktır

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nin ulusal müze olacağını açıkladı. TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçesi üzerine konuşan Kurtulmuş, "Yaklaşık 32 bin metrekarelik bir alan üzerine oturacak ve 25 bin metrekarelik bir kapalı alanda inşallah Kuleli Askeri Lisesi bir ulusal müze olarak Türkiye’nin medarı iftiharı olacaktır” dedi.



İstanbul AKM'nin, yeni projesiyle halkın iftiharı olan uluslararası bir proje haline dönüşeceğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu proje Taksim Meydanı ile bütünleşecek ve 4 bin 835 kişinin katılabileceği, büyük ve küçük salonlarıyla bir kültür havzası haline gelecektir" dedi. Rami Kışlası Projesi'nin 1. etabının bittiğini, 2. etabının da ihalesinin yapıldığı bilgisini veren Kurtulmuş, bu proje ile Rami Kışlası'nın tam bir kitap havzasına dönüştürüleceğini anlattı.



Numan Kurtulmuş’un genel kurul konuşması şöyle:



"Projelerimizden birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birisi geçtiğimiz aylarda İstanbul’da büyük bir lansmanla Türkiye kamuoyuna tanıttığımız İstanbul AKM’nin Yenilenme Projesi’dir. İstanbul AKM gerçekten fevkalade güzel bir mühendislik projesiyle halkımızın iftiharı olan bir uluslararası proje hâline dönecek. Alanla birlikte, Taksim Meydanı’yla birlikte bütünleşerek 4.835 kişinin katılabileceği, büyük ve küçük salonlarıyla bir kültür havzası hâline gelecektir. AKM yaklaşık 100 bin metrekarelik kapalı alanıyla da bir büyük kültür vadisi olacak, uluslararası kongrelerin, konferansların, sergilerin düzenlendiği ve en güzel özelliğiyle de içeride ana salondaki etkinliğin binanın dış cephesinden vatandaşlara yansıtıldığı mükemmel bir proje olarak 2019 yılı içerisinde inşallah faaliyetine başlayacaktır.



Yine, İstanbul’daki önemli projelerimizden birisi Rami Kışlası Projesi’dir. Rami Kışlası Projesi’nin 1’inci etabı bitmiş, 2’nci etabının ihalesi yapılmış, 3’üncü etabı da ihaleye çıkma hazırlıkları içerisindedir. Rami Kışlası tam bir kitap havzasına dönüştürülecek, 7 milyona yakın kitabı barındıran bir büyük kütüphanesinin yanında mücellithanesiyle, hatta kâğıt üretim atölyeleriyle, mürekkep üretim atölyeleriyle kitaba ilişkin ne varsa hepsinin bir arada olduğu muazzam bir kültür vadisine inşallah dönüştürülecektir.



Yine, İstanbul’da sadece İstanbul’la ilgili değil, bütün Türkiye’nin övünç projelerinden birisi olacak olan projemiz Kuleli Askerî Lisesinin ulusal bir müze hâline getirilmesidir. Öndeki tarihî binanın Millî Savunma Bakanlığınca bize devri gerçekleşmiş, biz de hemen proje çalışmalarına başladık ve arkasından Türkiye’de müzeyle ilgili kim varsa hepsinin katılacağı bir büyük çalıştayla Kuleli Askerî Lisesini Anadolu toprakları içerisinde var olan bütün medeniyetlerin hepsinin eserlerinin sergilendiği bir büyük ulusal müze hâline dönüştüreceğiz. Yaklaşık 32 bin metrekarelik bir alan üzerine oturacak ve 25 bin metrekarelik bir kapalı alanda inşallah Kuleli Askerî Lisesi bir ulusal müze olarak Türkiye’nin medarıiftiharı olacaktır.



Değerli arkadaşlarım, önemli bir başka projemiz de İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin restorasyonun tamamlanmasıdır. Yapıldığı zaman dünyanın en önemli arkeoloji müzelerinden birisiydi, uzunca bir süredir tamirat, tadilat, restorasyon çalışmaları devam ediyor ve inşallah bunu da hızlandırarak en kısa süre içerisinde yeniden bütün bölümlerini açacağız ve bu iftihar vesilemiz olan, Afganistan’dan Balkanlara kadar, Afrika’nın içlerine kadar bu geniş coğrafyanın bütün arkeoloji birikimini ortaya koyan hem de mimari bir şaheser olan İstanbul Arkeoloji Müzesini yeniden ziyaretçileriyle buluşturacağız.



Ankara’daki önemli bir projemiz de, yapıldığında yine önemli bir proje olarak gündeme gelmiş, maalesef, 1991’de başlanılmasına rağmen ağır aksak yürüyerek bugüne kadar gelmiş olan ve bir türlü tamamlanamamış olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası. Bu binanın bitirilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu binanın da hizmete açılması için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 2.012 kişilik bir büyük salonu, onun yanında koro elemanlarının çalışacağı binasıyla önemli bir binamız olacak ve Ankara’nın önemli kültür merkezlerinden biri hâline gelecektir.



Ayrıca, 2018 yılı içerisinde birçoğumuzun, özellikle Ankara milletvekillerimizin üzerinde ısrarla durduğu Ankara AKM’nin yenilenmesi projesini de ele alacağız. 2018 yılı içerisinde mesafe alacağımızı, sonuçlandıracağımızı ümit ediyorum ve Ankara’da -hakikaten- hepimize yakışır bir kültür merkezinin oluşmasına gayret sarf edeceğiz.



Yine, önemli projelerimizde biri, Fuat Sezgin Kütüphanesinin İstanbul Gülhane’deki yapımı tamamlanmış, yaklaşık 35 bin eserlik bu kütüphanenin -biliyorsunuz son derece nadir yazma eserleri de kapsıyor- yaklaşık 12 bin adedî ülkemize getirilmiş, gerisinin de getirilmesi için Alman makamlarıyla birlikte çalışmalar sürdürülüyor.



Bakanlığımızın yapmış olduğu desteklerden birkaç tanesi sizlerle paylaşmak isterim: Bunlarda bir tanesi, GENÇDES yani gençlere vermiş olduğumuz desteklerdir. Eser üretim desteği, etkinlik ve proje destekleri ve sanatsal faaliyetler destekleriyle birlikte diyebilirim ki Bakanlığımızın sanata verdiği en önemli desteklerden birini oluşturan projemiz GENÇDES Projesi’dir ve çok sayıda gencin sanat hayatına atılması, cesaretlenmesi, ürünlerini bir şekilde seyircileriyle, izleyicileriyle buluşturma imkânına kavuşması bu şekilde sağlanabilmektedir."