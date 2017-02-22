İstanbul'daki 15 Temmuz ana iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki 'ana darbe soruşturması' tamamlandı.

Soruşturma sonucunda Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen ile 6 general, 17 subay olmak üzere 9'u firari 24 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, başsavcılıkça onaylanarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, Fetullah Gülen’in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede İstanbul 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler ile Tuğgeneral Özkan Aydoğdu’nun da arasında olduğu 24 şüpheli bulunuyor. Öte yandan şüphelilerin ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasında yer olan kişiler olduğu da belirtildi.

Erdoğan “suçtan zarar gören” olarak yer aldı

15 Temmuz gecesi darbeyi engellemek için sokağa çıkan fakat, darbeci askerler tarafından öldürülen AKP’nin reklamcısı Erol Olçok ile 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyib Olçok’ın da arasında bulunduğu hayatını kaybeden 89 kişin de iddianamede yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise iddianamede “Suçtan zarar gören” olarak yer aldı.

9’u firari 24 şüpheli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" sonucunda, Fetullah Gülen, 6 general, 17 subay olmak üzere 9'u firari 15'i tutuklu 24 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

351 sayfalık iddianame

Soruşturma sonunda hazırlanan 351 sayfalık iddianamede, İstanbul genelinde hayatını kaybeden 89 isim “maktul” sıfatıyla, olay tarihinde kaçırılmaya teşebbüs edilen 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem ve eşi Emel Ertem ile Harp Akademileri Komutanı Tahir Bekircioğlu müşteki, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 89 kişi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, AKP İstanbul İl Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding, Digitürk Genel Müdürlüğü, Casper Bilgisayarlar Sistemi Anonim Şirketi de “suçtan zarar görenler” sıfatıyla yer aldı.

Fethullah Gülen "bir" numara

İddianamede, Fetullah Gülen "1" numaralı şüpheli, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli olarak yer alıyor.

İddianamede, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Yüksel Durak, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık, tutuklu şüpheli olarak bulunuyor.

Ilıcak ve Altan kardeşler de iddianamede

İddianamede "Terör örgütünün darbe girişimine iştirak eden medya unsurları" bölümünde, Ahmet Altan ile kardeşi Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a da yer verildi.

15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce katıldıkları bir televizyon programında, darbe çağrışımıyla “subliminal mesaj” içeren söylemlerde bulundukları iddiasıyla tutuklanan Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak’ın “çeşitli TV programları ile köşe yazılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldıkları ve darbe ile yönetimden indirileceği yolunda imalarda bulundukları” iddia edildi.

“Darbe talimatı 4 Şubat’ta verildi”

İddianamede Gülen'in 4 Şubat 2016 tarihli konuşmasında örgüt mensubu bazı askerlere darbe talimatı verdiği belirtildi.

"Fetullah Gülen'in, Adil Öksüz aracılığıyla ile TSK'daki örgüt mensubu askerlere 15 Temmuz 2016'da darbe gerçekleştirmeleri konusunda talimat verdiği anlaşılmıştır” denilen iddianamede, ‘FETÖ'nün yayın organı olarak faaliyette bulunan "www.herkul.org" adresinde kayıtlı video sitesinde, Gülen ile Adil Öksüz'ün birlikte görüntülerinin bulunduğu belirtildi.

İddianamede “darbe teşebbüsünün Gülen'in emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden TSK içerisindeki ‘FETÖ’ üyeleri tarafından gerçekleştirildiği, Türkiye'de darbe planlaması yapıldıktan sonra onaylanmak üzere Pensilvanya'da yaşayan Gülen'e götürüldü, kendisinin darbe planına onay verdikten sonra darbe girişiminde bulunulduğu, Gülen'in darbe teşebbüsünü gerçekleştiren ve sivil halkı katleden FETÖ lideri olarak hem darbe teşebbüsüden hem de sivillerin ölü ve yaralanmalarından birinci derece sorumlu olduğu açıkça anlaşılmıştır" değerlendirmesi yapıldı.

15 gün içerisinde kabul ya da ret

Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın onayladığı iddianame ile 72 klasör evrak da İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde, ilerleyen günlerde şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.