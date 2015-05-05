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İstanbul’daki 1 Mayıs gözaltılarında 19 kişi tutuklandı

51 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu

05 Mayıs 2015 15:30

Gözaltında tutuldukları İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde grup grup Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen aralarında Komünist Parti (KP) üyelerinin de bulunduğu toplam 239 kişinin emniyet, savcılık ve hakimlik sorguları bu sabaha karşı sona erdi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 169 şüphelinin serbest bırakılmasına, 70 şüphelinin de tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmesine karar verdi. Sorgulanan şüphelilerden 19’unun “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçu başta olmak üzere, “kamu malına zarar verme”, “terör örgütü üyeliği” ve “patlayıcı madde bulundurma” gibi suçlardan tutuklanmasına karar verildi.

 

51 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu

 

DHA'da yayımlanan habere göre, hakimlik 51 şüphelinin ise “yurt dışına çıkış yasağını” kapsayan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarında, Taksim’e çıkmak isteyen gruplara müdahale edilmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

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