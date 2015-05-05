1 Mayıs'ta gözaltına alınan 12 kişi daha tutuklandı

Halkın Hukuk Bürosu, 1 Mayıs günü İstanbul'da gözaltına alınan kişilerden bugün 9'unun tutuklandığını açıkladı. Akşam saatlerinde gözaltına alınan 104 kişinin işlemlerinin tamamlandığını açıklayan büro, Süleyman Çakmak'ın ise tutuklandığını duyurmuştu.

Çakmak'ın ardından, Eren Keçeli ve Ercan Tilmas'ın da tutuklandığı açıklanmıştı. Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter üzerinden yaptığı son açıklamaya göre, Semih Kundakçı, Ümit Yıldırım, Sercan Yılmaz, Recep Furkan Şenol, Anıl Sayar ve Abdülkadir Kurt da tutuklandı.

Halkın Hukuk Bürosu, son olarak İpek Bozkurt ve Hasan Doğan'ın da tutuklandıklarını duyurdu.

Son tutuklamalarla birlikte, 1 Mayıs’ta gözaltına alındıktan sonra tutuklananların sayısı 20’ye çıktı.