T24 LogoT24 Logo
Gündem

1 Mayıs'ta gözaltına alınan 12 kişi daha tutuklandı

1 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklananların sayısı 20'ye çıktı

05 Mayıs 2015 01:49

Halkın Hukuk Bürosu, 1 Mayıs günü İstanbul'da gözaltına alınan kişilerden bugün 9'unun tutuklandığını açıkladı. Akşam saatlerinde gözaltına alınan 104 kişinin işlemlerinin tamamlandığını açıklayan büro, Süleyman Çakmak'ın ise tutuklandığını duyurmuştu.

Çakmak'ın ardından, Eren Keçeli ve Ercan Tilmas'ın da tutuklandığı açıklanmıştı. Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter üzerinden yaptığı son açıklamaya göre, Semih Kundakçı, Ümit Yıldırım, Sercan Yılmaz, Recep Furkan Şenol, Anıl Sayar ve Abdülkadir Kurt da tutuklandı.

Halkın Hukuk Bürosu, son olarak İpek Bozkurt ve Hasan Doğan'ın da tutuklandıklarını duyurdu.

Son tutuklamalarla birlikte, 1 Mayıs’ta gözaltına alındıktan sonra tutuklananların sayısı 20’ye çıktı.

 

ETİKETLER

1 mayısgözaltıtutukluhalkın hukuk bürosu

İlgili Haberler

1 Mayıs'ta gözaltına alınan üç kişi ifadelerinin ardından tutuklandı

ÖHD, Çağlayan Adliyesinde gözaltında tutulanların ifade işlemleri sürdüğünü belirtti

1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan 3 KP'li ve 2 kişi daha tutuklandı!

İfadelerinin alınması için Çağlayan Adliyesi'ne getirilen parti üyelerinden ikisi, otobüs içerisinde polis tarafından darp edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24