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'Başbakan, İçişleri Bakanı ve kamu görevlileri 1 Mayıs'ta suç işlemiştir'

'İstanbul halkının en temel özgürlüklerini engelleyerek işkence çektirenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız'

04 Mayıs 2015 22:46

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs 2015 tertip komitesini oluşturan DİSK, KESK, TMMOB, TTB adına 1 Mayıs'ta yaşananlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hukuka aykırı bir biçimde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyen Çerkezoğlu “1 Mayıs 2015 komitesini oluşturan kurumlar DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak 1 Mayıs 2015'te ve devamında yaşanan bu hukuksuzlukları protesto ettiğimizi bu ihlallerin ısrarlı takipçisi olacağımızı buradan duyuruyoruz. Halen 200'ün üzerinde yurttaş hukuka aykırı ve keyfi bir biçimde gözaltında tutulmaya devam etmektedir. Gözaltına alınan kişiler uzun süre otobüslerde tutularak kötü muameleye maruz bırakılmıştır. Avukatların yakalama ve gözaltı işlemlerine itiraz işlemleri, avukatların adliyeye, savcılık koridorlarına girişleri polis barikatlarıyla önlenerek engellenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Başta Başbakan ve İçişleri bakanı olmak üzere 1 Mayıs'ta yurttaşların haklarını kullanmasını zorla engelleyerek suç işleyen, İstanbul halkının en temel özgürlüklerini engelleyerek işkence çektiren kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diyen Çerkezoğlu, sorumluların yargılanmaması ya da cezasız kalması durumunda ise önce Anayasa Mahkemesi'ne sonra da AİHM'e başvuracaklarını açıkladı.

Çerkezoğlu ve beraberindekiler yapılan basın açıklamasının ardından adliyeye girerek suç duyurusunda bulundu.

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