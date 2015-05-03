Emniyet'ten 1 Mayıs bilançosu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, polis sorumluk bölgesinde çıkan olaylarda 339 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltında bulunan 235 kişiden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Emek ve Dayanışma Günü" olan 1 Mayıs 2015 gününün, ülke genelinde huzur ve güven ortamı içerisinde kutlanabilmesi için polis teşkilatı tarafından kendi sorumluluk bölgesi ile sınırlı olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

Vatandaşların toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını sabote etmeye çalışan kişilerin hukuk dışına çıkma girişimlerinin, güvenlik güçlerinin olağanüstü çalışmaları sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda, 1 Mayıs 2015 günü yapılan kutlamalar sırasında ülke genelinde 339 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan bazı kişiler üzerinde 1 molotof kokteyli, 200 demir bilye, 14 örgütsel simge ve 4 örgütsel pankart ile çok sayıda suç sayılan malzemenin ele geçirildiği, çıkan olaylarda 25 polis ve 25 vatandaş olmak üzere 50 kişinin yaralandığı ifade edildi.

'İç güvenlik paketine göre işlem yapılıyor’

Açıklamada, "Gözaltına alınan kişiler hakkında kamuoyunda "İç Güvenlik Paketi" olarak bilinen ve 04/04/2015 tarihinde yürürlüğe giren 6638 sayılı "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümleri kapsamında işlem yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Bu Kanunla, toplumsal olaylarda kamu düzenini bozucu eylemlere karşı etkin güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla, kanunla suç sayılan eylemlerin cezalarının arttırıldığına dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı patlayıcılar ile demir bilye, sapan, taş, zincir ve benzeri malzemeleri bulunduranlara iki yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Yasa dışı örgütlere ait amblem ve işaret taşıyan, üniformayı andırır giysiler giyen, suç sayılan afiş taşıyan ve bu nitelikte slogan atanlara altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen bez ve sair unsurlarla örtenlere iki yıl altı aydan dört yıla kadar, bu eylemin terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi halinde ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya teşebbüs edenlere karşı saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde güvenlik kuvvetleri silah kullanmaya yetkili kılınmıştır. Mülki idare amirleri tarafından yetkilendirilen kolluk amirinin emri ile bu suçları işleyenlerin gözaltına alınacakları hüküm altına alınmıştır. Ayrıca yukarıda yer alan suçlar, 5271 sayılı Kanun'un 100 üncü maddesinde tutuklama nedeni olarak öngörülmüştür. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili olarak, yukarıdaki mevzuat hükümleri gereğince haklarında işlem yapılmak üzere adli mercilere sevk edilme çalışmaları yürütülmektedir.”

İstanbul'da 4 tutuklama

Öte yandan İstanbul'da Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan 235 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan kişilerden 229'unun Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 6 şüpheli adliyeye gönderildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan 5 şüpheli de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yasa dışı sol örgüt üyesi oldukları iddia edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.