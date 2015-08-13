İstanbul'da zehirli böcek alarmı

İthal orman ürünleri ile Türkiye’ye geldiği tahmin edilen 'Anoplophora spp' (Uzun antenli turunçgil böceği) cinsi ağaç yiyen böcekten sonra şimdi de zehirli tırtıl ağaçlara ve bitkilere zarar vermeye başladı.

Geçtiğimiz yıl Zeytinburnu'nda ortaya çıkan ve ağaçları adeta kemirerek ölümlerine neden olan 'Anoplophora Chinensis' cinsi böcek bu yıl da Fatih ilçesinde rastlanmış ve belediye ekipleri hasta ağaçları keserek önlem alma yoluna gitmişti. ‘Turunçgil uzun antenli böcek’ olarak da bilinen 'Anoplophora Chinensis',ile ilaçlama yoluyla mücadeleye başlanmıştı.