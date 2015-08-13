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Çevre

İstanbul'da zehirli böcek alarmı

'Anoplophora spp' isimli böcek ağaçları kemirerek ölümlerine neden oluyor

13 Ağustos 2015 16:53

İthal orman ürünleri ile Türkiye’ye geldiği tahmin edilen 'Anoplophora spp' (Uzun antenli turunçgil böceği) cinsi ağaç yiyen böcekten sonra şimdi de zehirli tırtıl ağaçlara ve bitkilere zarar vermeye başladı.

Geçtiğimiz yıl Zeytinburnu'nda ortaya çıkan ve ağaçları adeta kemirerek ölümlerine neden olan 'Anoplophora Chinensis' cinsi böcek bu yıl da Fatih ilçesinde rastlanmış ve belediye ekipleri hasta ağaçları keserek önlem alma yoluna gitmişti. ‘Turunçgil uzun antenli böcek’ olarak da bilinen 'Anoplophora Chinensis',ile ilaçlama yoluyla mücadeleye başlanmıştı.

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