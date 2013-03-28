Marmara Belediyeler Birliği tarafından Cevahir Otel'de düzenlenen 'Akıllı Belediyecilik Zirvesi'nde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Özellikle Marmara halkı biz belediye başkanlarından şunu bekliyor. Deprem olacak bir gerçek. 'Bizim can ve mal kayıplarını asgariye indirmek için ey belediye ne yapıyorsunuz?', vatandaş bize sadece bunun hesabını sormak üzere her zaman karşımıza çıkıyor ve çıkmaya devam edecektir" dedi.

Akgün, "Türkiye'de her türlü belediyecilikle ilgili konularda bütün belediye başkanları olarak, bizim konumuz kentsel dönüşümdür. Türkiye'nin en öncelikli projelerinden biri kentsel dönüşüm olduğuna göre 6306 sayılı yasa ile hayat bulan bu proje uygulandığında can ve mal kaybı yaşanmayacak kadar azalacaktır. Riskli yapı stoku ortadan kalkacak. Çağdaş yeni planlamalarla güvenli ve modern kentler ortaya çıkacaktır. Deprem geliyor, İstanbul'da yüz binlerce insan ölecek. Bunu açık yüreklilikle söylememiz gerekiyor. Bu nedenle ey millet. Şehircilik ve Çevre Bakanlığımız başta olmak üzere ve devletin diğer unsurları belediyeler ivedi olarak yaklaşan bu depremden vatandaşların canını kurtarmak için bu toplantıları fırsat bilmeliyiz' diye konuştu.