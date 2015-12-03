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İstanbul'da yine nefret cinayeti: Trans kadının boğazı kesildi!

Cinayet Büro Amirliği'ndeki polisten cinayet yorumu: Ne çok ibne var!

03 Aralık 2015 12:24

Mehmet Efe Altay

Maltepe'de Nilay isimli trans kadının 24 Kasım'da öldürülmesinin ardından İstanbul'da bir nefret cinayeti daha gerçekleşti. İstanbul Avcılar'da gerçekleşen cinayette Alev isimli bir trans kadının boğazı kesildi.

Firuzköy’de gerçekleşen olayda Alev isimli kadının şah damarı kesildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Alev’in, saldırıya uğradıktan sonra bir TIR garajına giderek yardım istediği, ambulans gelmeden hayatını kaybettiği öğrenildi.

 

Polis: Ne kadar çok ibne var!

 

Avukat Bülent Kırdar ile İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Kıvılcım Arat, olay ile ilgili Cinayet Büro Amirliği'ne gittiğinde polis tarafından ayrımcı bir yaklaşımla karşılaştığını dile getirdi. Arat, polislerin yanlarına “Ne kadar çok ibne var” diye girdiğini belirtirken, “Sadece bıçağa sallayın kişi katil değil, ‘Ne kadar çok ibne var’ diye içeri giren polis de katil oluyor. Devlet gibi, polisin de bu cinayetlerin üzerini örttüğünü düşünüyoruz” dedi.

Arat, yeniden yapılanması planlanan anayasa trans haklarının da olması isteğini yenilerken, “Taleplerimize kulaklar tıkandığı sürece bu cinayetler devam edecek. Anayasanın 10. maddesinde eşitlik ibaresine transların konulması şart, seks işçiliğinin bir iş kolu olarak tanınması ve sendikaların açılması şart” dedi.

 

"Ne yazık ki alışıyoruz"

 

Her hafta bir cenaze kaldırmak zorunda kaldıklarını belirten Arat, “ Bu nefret kültürü yıllardır besleniyor. Sadece translar üzerinden de değil. Sünni müslüman ve erkek olmayan herkes için geçerli bu. Ama translar bunların içerisinde en savunmasız olanı" dedi ve "Ne yazık ki alışmak zorunda kaldıklarını" belirtti.

 

"Trans cinayetleri politiktir"

Trans cinayetlerinin politik olduğunu söyleyen Arat, “Anayasa çağrılarına kulak tıkayan devlet katil oluyor; eğitimden sağlık sistemine, yaşam haklarının tüm kapılarını bize kapatan kurum ve kuruluşlar katil oluyor, bu yüzden trans cinayetleri politiktir” ifadelerini kullandı. 

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