Trans Destek Hattı kuruldu; şiddete maruz kalanlar yalnız bırakılmayacak

İstanbul LGBTTİ Dayanışma Derneği’nin yürüttüğü ve Açık Toplum Vakfı'nın desteklediği proje ile trans bireylere hukuki destek sağlanması, şiddete maruz kalan kişilerin korunması hedefleniyor. İstanbul LGBTT bir Trans* Hakları ismiyle başlayan proje için 10 Kasım’da çalışma başlatıldı.

Hayata geçen bu projeye göre avukat ihtiyacı olan trans bireyler, gasp, yaralama, polis şiddeti, ev baskınları ve cinayete teşebbüs gibi durumlara maruz kaldıklar zaman bu hat üzerinden bilgi verecekler. İstanbul’da yürütülecek olan projede her iki yakada da 7/24 ulaşılabilecek bir avukat bulunacak.

İstanbul LGBTTİ Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Kıvılcım Arat, projenin amacının kayıt altına alınmayıp yargıya yansımayan translara yönelik şiddetleri rapor altına alarak yargıya taşınması olduğunu söyledi. Arat, “Bu proje ile yıl sonunda saldırıları rapor altına alarak yargıya taşımak istiyoruz. Buna göre trans bireylere karşı yapılan şiddet için var olan cezasız durumunu ortadan kaldırmak için avukatlarla birlikte baskı oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Özellikle trans seks işçisi kadınların hayatlarında şiddetin günlük bir durum haline geldiğini söyleyen Arat, “Translar şiddet gördükten sonra makyajlarını yapıp tekrar çalışmaya başlıyorlar; sıradan bir şeymiş gibi bunu yaşıyorlar. Hastaneye gitseler de polise gitseler de bunun takibi yapılmıyor. Translara uygulanan polis, yargı, devlet işbirliğini kırmak istiyoruz. Şiddete uğrayan trans kadınlar polise gittikleri zaman kayıt altına alınmıyor hiçbir şey. Polislerin yaptığı bu hak ihlalini önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Projede geçen "trans" kelimesi bir şemsiye olarak kullanılıyor. Kendini trans kadın ve erkek, transgender, travesti, drag queen, crossdress olarak tanımlayan herkesin bu tarz durumlarla karşılaştığında destek isteyebileceği belirtildi.

Trans bireylerin avukatlara ihtiyaç duyduklarında arayabilecekleri numara: 0538 560 32 22