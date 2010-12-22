-İSTANBUL'DA YILBAŞI ÖNLEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 22.12.2010 - İstanbul'da vatandaşların, yılbaşı günü ve gecesini huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri, mağdur olmadan ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için gerekli önlemler alınacak. İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların yoğun olarak bulunuğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların gerçekleştirildiği başta Taksim Meydanı olmak üzere diğer meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimleri tarafından gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak. Bu yerlerde istihbarata azami önem verilecekken, zorunlu haller dışında emniyet ve jandarma personeline izin kullandırılmayacak. Yılbaşı günü ve gecesinde trafik, zabıta ve vergi denetim elemanları da ekipler halinde denetim ve kontrollerini sıklaştıracak. Sağlıkla ilgili konularda ve yangın tehlikelerine karşı gerekli tedbirler alınacak, görevlendirilecek ekipler her an müdahaleye hazır vaziyette bulundurulacak. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca göreve hazır ekipler oluşturulacak. Vatandaşların acil durumlarda başvurabilecekleri birimlerin telefon numaraları da İstanbul Valiliğince bildirilerek, kamuoyuna duyurulacak. Nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecek ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmeyecek.