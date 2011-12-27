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Yaşam

İstanbul'da yılbaşı için ek seferler

İstanbul Şehir Hatları, yılbaşı kutlamaları kapsamında, tarifeli seferlerin sona ermesinin ardından bazı

27 Aralık 2011 02:00

T24 - İstanbul Şehir Hatları, yılbaşı kutlamaları kapsamında, tarifeli seferlerin sona ermesinin ardından bazı hatlara koyacağı ek seferleri ücretsiz gerçekleştirecek.

Şehir Hatları, yılbaşı gecesine özel ücretsiz ulaşım sağlayacak. Vatandaşların deniz ulaşımından etkin faydalanabilmesi için bazı hatlarda sabah 05.00'e kadar yapılacak ücretsiz seferler, tarifeli seferler sona erdikten sonra başlayacak. 



Koç Grubunun katkılarıyla gerçekleştirilecek ücretsiz seferler, Beşiktaş-Üsküdar hattında saat 20.30'dan itibaren 15 dakika aralıklarla, tarifeli seferleri 21.45'de sona eren Beşiktaş-Kadıköy ve 23.00'de sona eren Karaköy-Kadıköy hattında da yarım saat aralıklarla karşılıklı olarak düzenlenecek. Saat 05.00'e kadar sürecek yılbaşına özel Şehir Hatları seferlerinde ücretsiz içecek ve kurabiye ikramı da yapılacak.

Öte yandan, vatandaşların yılbaşı akşamını rahat ve huzurlu geçirmesi için gerekli önlemler de alındı. Bu kapsamda, İETT'nin bazı hatlara koyacağı ek seferlerle sabaha kadar ulaşım sağlanacak. Tüm raylı sistemler ise yılbaşı gecesi saat 02.00'ye kadar çalışacak.




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