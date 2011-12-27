İstanbul'da yılbaşı için ek seferler

T24

Şehir Hatları, yılbaşı gecesine özel ücretsiz ulaşım sağlayacak. Vatandaşların deniz ulaşımından etkin faydalanabilmesi için bazı hatlarda sabah 05.00'e kadar yapılacak ücretsiz seferler, tarifeli seferler sona erdikten sonra başlayacak.Koç Grubunun katkılarıyla gerçekleştirilecek ücretsiz seferler, Beşiktaş-Üsküdar hattında saat 20.30'dan itibaren 15 dakika aralıklarla, tarifeli seferleri 21.45'de sona eren Beşiktaş-Kadıköy ve 23.00'de sona eren Karaköy-Kadıköy hattında da yarım saat aralıklarla karşılıklı olarak düzenlenecek. Saat 05.00'e kadar sürecek yılbaşına özel Şehir Hatları seferlerinde ücretsiz içecek ve kurabiye ikramı da yapılacak.Öte yandan, vatandaşların yılbaşı akşamını rahat ve huzurlu geçirmesi için gerekli önlemler de alındı. Bu kapsamda, İETT'nin bazı hatlara koyacağı ek seferlerle sabaha kadar ulaşım sağlanacak. Tüm raylı sistemler ise yılbaşı gecesi saat 02.00'ye kadar çalışacak.