-İSTANBUL'DA YGS VE LYS'YE GİRECEKLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - İstanbul'da 27 Mart'taki Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile 18-26 Haziran'da yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS), öğrenci ve görevliler toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, öğrenci ve sınav görevlilerinin, sınav günlerinde sınav saatine kadar belgelerini ibraz ederek, toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, İETT otobüsleri, şehir hatları vapurları, tramvay, metro ve füniküler araçlarının sınav saatine kadar öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet vereceği, hizmet kapsamında İETT, şehir hatları ve Ulaşım A.Ş'nin akaryakıt giderlerinin Büyükşehir Belediyesince karşılanacağı kaydedildi.