İstanbul'da yarın 12 saat elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere, yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın ve 22 Nisan'da elektrik verilmeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıyer'e bağlı Poligon Mahallesi'nin Poligon ve Girne caddeleri ile Kaplıca Yolu, Sezgin, Mareşal Fevzi Çakmak, Düzgün, Erdem, Eser sokaklarında 09.00-19.00 saatleri arasında, Kısırkaya köyü ve Adile Mermerci Polis Okulu'nda da 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Eyüp'e bağlı Defterdar Mahallesi'nin Fıçıcılar Sokağı, Samancılar, Otakçılar caddeleri ile Eyüp Bulvarı ve civarına 08.30-19.30 saatleri arasında, ilçeye bağlı Çiftalan köyünde ise 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Bayrampaşa Meyve Sebze Hali'nin A1, A2, A3, B1, B2 ve B3 bloklarına yarın 08.30-19.30 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.



Şişli'ye bağlı Paşa Mahallesi'nin Darülaceze Yolu Caddeleri ile Gönül, Meydan, Dilek, Şahinler, Kahramanbey, Turanbey, Emek, Derman, Köşk, Çakıl, Erdek sokaklar ve civarında yarın 08.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nin Ekin ve Abdi İpekçi caddelerinin bir kısmı ile 115 ve 11 numaralı sokaklar ve civarına 08.00-19.00 saatleri arasında, Gaziosmanpaşa'ya bağlı Küçükköy Mahallesi Cebeci Caddesi ile 1181 ve 542 numaralı sokaklar ve civarına yarın 06.00-18.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.



Bağcılar'a bağlı İnönü Mahallesi'nin 30/10D, 30/10C, 30/9B, 30/9A, 30/10B sokak ve civarında yarın saat 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nin Sultan Murat Caddesi, Akkent Sitesi, Sinan ve Taşoluk sokaklarında 22 Nisan Çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 32/6 ve 30/15 sokak ve civarına da 22 Nisan Çarşamba günü 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.



Sarıyer İlçesi Tarabya Mahallesi'nin Arabayolu ve Şalcıkır caddeleri ile Yücelevler, Çayıryüzü, Ergenokon Yokuşu, Gümüşevler, Çiçek sokakları ve civarına da 22 Nisan Çarşamba günü 09.00-19.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.