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Yaşam

İstanbul'da yanan otobüste 10 numara yağ mı kullanıldı?

TEM otoyolunda 4 kişinin öldüğü otobüs yangını üzerine başlatılan incelemede savcılık 10 numara yağdan şüpheleniyor

29 Temmuz 2014 10:13

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, TEM otoyolunda, önceki gün 4 yolcunun öldüğü, halk otobüsü yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

Öncelikle, daha önce de yangına neden olan 10 numara yağ karıştırılmış yakıt kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için yakıt tankından örnekler alındı. Otobüs daha sonra mekanik ve elektrik incelemesine tabi tutulacak.

 

Otobüs yeniydi

 

Eyüp Serbest'in DHA'daki haberine göre, 4 kişiye mezar olan özel halk otobüsü 2013 model. İETT’nin belirlediği 15 yaş sınırının çok çok altında. İETT’nin özel halk otobüsleri üzerinde yönetim-yürütüm ve denetim yetkisi bulunuyor.

 

Kurbanlar belli oldu

 

TEM otoyolu Kavacık mevkisinde önceki gün yanan halk otobüsünde can verenlerin kimlikleri belli oldu.

Demir yığınına dönen otobüste 4 kişi yaşamını yitirmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Ölenlerden Tevrat Barışık’ın kimliği olay yerinde belirlenmişti.

Faciada can veren diğer kişilerin Nermin Küçükkaya (53), eşi Şuayip Küçükkaya (55) ile Ahmet Nalbantoğlu (48) olduğu belirlendi. Dün ise trajik bir yaşam öyküsü ortaya çıktı. Ahmet Nalbantoğlu’nun 2 yıl önce yine bir arife günü babası Emin Nalbantoğlu’yla İzmit Derince’de trafik kazası geçirdiği, kendisi yaralanırken baba Emin Nalbantoğlu’nun hayatını kaybettiği belirtildi.

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