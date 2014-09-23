İstanbul’da yağmur, yolun çökmesine neden oldu

İstanbul'da sabaha karşı başlayan şiddetli yağmur İstanbullulara zor anlar yaşattı. Küçükçekmece'de sokaktan iki otomobilin geçtiği sırada çökme meydana geldi. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken yaralı ve can kaybı olmadı.



Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, olay İnönü Mahallesi Sevim Sokak üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İSKİ tarafından taşeron firmaya verilen kanalizasyon boruları yenileme çalışması sonrasında ekipler, açtığı çukurların üzerini kapattı. Sabah saatlerinde bir taksi ve otomobilin geçtiği sırada yolda çökme meydana geldi. Araçları açılan çukura düşüren sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları kontrol ederek durumu polise bildirdi.

Yol trafiğe açıktı

Taksi sürücüsü Ziya Yalınız, yoldan geçtiği sırada çukur olmadığını belirterek, "Yolcu almak için geldiğimde burada çalışma olduğunu gördüm. Geçmek için geniş aldığımda bir anda araba çöktü. Aracımda yolcu yoktu. Yolda çalışma sonrası asfalt atılmamış, mıcırı doldurmuş üstüne toprak atıp yolu trafiğe açmışlar. Dün bu yol kapalıydı, bugün bir uyarı levhası görmediğim için yol açık diye buraya girdim" dedi.

‘Rögar çevresi tam doldurulmamış’

Otomobilin sürücüsü Ömer Cansever ise "Yolda İSKİ çalışması vardı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte yolda çökme meydana geldi. Yolun üstü görünürde kapalıydı ama rögar çevresi tam doldurulmadığı için böyle bir olay meydana geldi" diye konuştu. Daha sonra olay yerine gelen çekici yardımıyla araçlar bulundukları yerden çekildi.

İstanbul'da yağmur etkili oldu

İstanbul'da saat 05.45'ten itibaren yağmur etkili olmaya başladı. Sabaha karşı başlayan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yanlarında bulunan şemsiyelerini açarak yağmurdan korunurken, bazıları ise çevredeki iş yerlerinin tentelerine ve otobüs duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle trafikte de yoğunluklar yaşanıyor.