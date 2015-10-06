T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul’da yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu

06 Ekim 2015 18:58

Meteoroloji’nin uyardığı ve 3 saat boyunca yoğun bir şekilde yağacağını duyurduğu yağmur İstanbul’da başladı. Yağış kentin Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası’nın doğu bölgelerinde etkili oluyor.

İstanbul’da etkili olacağı uyarısı yapılan sağanak yağış öğleden sonra kendini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul’da sağanak yağış öğleden sonra başladı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı uyarıda; “İstanbul radarından alınan son görüntüler ve yapılan değerlendirmelere göre, Anadolu Yakası, İstanbul Boğazı ile Adalar çevresinde önümüzdeki 3 saat süresince aralıklarla devam edecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerle olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” demişti.

 

ETİKETLER

yağmuristanbulanadolu yakasıavrupa yakasımeteorolojihava durumuuyarı

İlgili Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Uyarıda Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde de çok kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24