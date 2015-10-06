İstanbul’da yağış başladı

Meteoroloji’nin uyardığı ve 3 saat boyunca yoğun bir şekilde yağacağını duyurduğu yağmur İstanbul’da başladı. Yağış kentin Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası’nın doğu bölgelerinde etkili oluyor.

İstanbul’da etkili olacağı uyarısı yapılan sağanak yağış öğleden sonra kendini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul’da sağanak yağış öğleden sonra başladı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı uyarıda; “İstanbul radarından alınan son görüntüler ve yapılan değerlendirmelere göre, Anadolu Yakası, İstanbul Boğazı ile Adalar çevresinde önümüzdeki 3 saat süresince aralıklarla devam edecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerle olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” demişti.