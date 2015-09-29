Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saat 22:00'den yarın gece yarısına kadar İstanbul Anadolu Yakası, Bursa ve Yalova için bu gece itibariyle kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kuvvetli yağışın ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği bildirildi. Açıklamada, ayrıca Çarşamba günü Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde de çok kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre açıklamada, Çarşamba günü Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde de çok kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

''Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Yalova, Bursa ve İstanbul Anadolu Yakasında kuvvetli (20-50 kg/metrekare ), Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile yarın (Çarşamba) Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

Doğu Akdeniz'de de yağış

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de devam sağanak yağışın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıracağını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak güney ve doğu kesimleri başta olmak üzere Adana çevreleri, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde (Erzin, Dörtyol, İskenderun, Belen) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Yağmurla birlikte trafik de başladı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bugün öğle saatlerinde etkisini arttırdı. D-100 Karayolu Bakırköy ve Bahçelievler Mevkiinde etkisini arttıran yağışla birlikte oluşan su birikintileri sürücü ve yayalara zor anlar yaşatıyor.

Karayolunda trafik oluşurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yetkililerin sağanak yağış uyarılarından haberdar olanlar şemsiyeleriyle yağmurdan korundu. Bazı vatandaşlar satıcılardan şemsiye alırken bazıları da saçak altlarına sığındı.