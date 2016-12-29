İstanbul'da vinç 8 aracı ezdi; yaralılar var

İstanbul'da Mimar Sinan Köprüsü'nde Büyükçekmece yönünde vinç kamyonun üstüne devrildi. E-5 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı. Maltepe'de ise freni patladığı öne sürülen vinçli kamyonda 8 araca çarptıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna girerek devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, fırtına ve yoğun yağış nedeniyle meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle İstanbul trafiği sabah saatlerinde yoğunluk arttı. E-5 Otoyolu Büyükçekmece Mevkii'nde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi. Olayda vincin altında kalan bazı araçlar zarar görürken, E-5 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı. Otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Vincin kaldırılması ve yolun trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

Maltepe'de vşnçli kamyon 8 aracı ezdi

Öte yandan Maltepe'de freni patladığı öne sürülen vinçli kamyonda 8 araca çarptıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna girerek devrildi.

Kaza 09.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Freni patladığı öne sürülen vinçli kamyon, 2'si servis minibüsü 8 araca çarptı.

Kamyon, bir akaryakıt istasyonuna girerek yan yattı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Olayı gören bir vatandaş, “Kamyon yukarıdan geliyordu. Freni patlamış, çok fazla yaralı var. Ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar” dedi.

Freni patlayan kamyon olay yerine gelen çekici yardımıyla benzin istasyonundan kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.