İstanbul’da vahşet: Köpeklere tecavüz edip, keserek öldürdüler!

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) İstanbul Hadımköy’de yaşanan bir vahşeti duyurdu. İddiaya göre alkollü bir grup, köpeklere tecavüz etti. Köpeklerin cansız bedenleri hayvan hakları savunucuları tarafından bulundu.

HayKonfed’in Facebook’ta paylaştığı mesaj şöyle:

“Hayvan Hakları Savunucuları dün gece gelen bir ihbarla, Hadımköy de ormanlık alanda hangi belediyenin attığı belli olmayan, küpeli köpeklerin öldürüldüğünü öğrendiler. Olay yerine gittiklerinde yakılan bir ateş etrafında içki şişeleri ve kesilerek öldürülen tecavüze uğrayan köpeklerin cesetlerini buldular. Sağ kalan bir yavru köpeği kurtardılar. Bu sabah tekrar olay yerine gidildi. Sabahtan bu yana resmi kanallarla iletişim sağlandı. Jandarma olaydan bilgilendirildi. Hayvan Hakları Savunucuları olay yerinde, bölgeye belediyelerce atılan ve orada şu anda bulunan dört köpeğin sağlık kontrolü için, uygun bir bakımevine aldırmaya çalışıyorlar. Suç duyurusu hazırlanıyor. Ayrıntılı bilgi vermeye devam edeceğiz.”

T24'ün notu: Fotoğaflar insanlık dışı olduğu için yayınlanmamıştır. HayKonfed’in mesajına ulaşmak için tıklayın.