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Yaşam

İstanbul'da üç ilçede 16 saat su kesintisi yaşanacak

İstanbul'da, Esenyurt-Hadımköy isale hatlarındaki çalışma nedeniyle bazı bölgelere 16 saat su verilemeyecek

09 Mart 2015 14:42

Başakşehir, Arnavutköy ile Esenyurt'un bazı bölgelerinde, 11 ve 12 Mart'ta 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

İstanbul'da, Esenyurt-Hadımköy isale hatlarındaki çalışma nedeniyle bazı bölgelere 16 saat su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Mart saat 13.00 ile 12 Mart saat 05.00 arasıBaşakşehir'de; Hoşdere Mahallesi, Kelebek Vadisi ve Almine Evleri, Arnavutköy'de; Hadımköy'ün tamamı ile Bahşayiş, Karaağaç, Yeşilbayır, Deliklikaya, Nakkaş, Ömerli ve Dursunköy mahalleleri, Esenyurt'ta ise Sanayi Mahallesi'ne su verilemeyecek.

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