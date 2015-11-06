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Yaşam

İstanbul'da tramvay durağında şüpheli paket paniği

İncelemelerin tamamlanmasının ardından tramvay seferleri normale döndü

06 Kasım 2015 12:50

İstanbul'da iki durağa bırakılan şüpheli paketler nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

Fatih Millet Caddesi üzerinde bulunan Kabataş-Güngören tramvay hattındaki Haseki ve Fındıkzade duraklarında şüpheli paketler gören güvenlik görevlileri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, duraklar çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanları olay yerine geldi.

Siyah bant sarılarak bomba süsü verilmiş paketler, uzmanlarca fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Paketlerin boş olduğu anlaşıldı.

Şüpheli paketler nedeniyle tramvay seferleri yaklaşık bir saat Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Güngören durakları arasında yapıldı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

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