Berlin Filarmoni'nin konseri İstanbul trafiğini kitledi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 40. yaş kutlamaları kapsamında çok özel bir konserde Sir Simon Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası, Türk solistler Efe Baltacıgil ve Fora Baltacıgil ile önceki gece İstanbul’daydı.

Milliyet.com.tr de yayınlanan Gülden Öktem haberine göre;

Haliç Kongre Merkezi’ndeki saat 20.00’de başlayan konseri izlemeye gelenler saatler öncesinden salondaki yerlerini almıştı.

“Muhteşem Berlin soundu” Simon Rattle’nin ellerini havaya kaldırmasıyla başladı. İlk eser Schubert’in “Bitmemiş Senfonisi”ydi.

“Bitmemiş Senfoni” sonlanana dek hiç ses çıkmayan salondan, enstrümanlar susar susmaz alkışla karışık bir öksürük tufanı duyuldu.

Eser sona erince Efe ve Fora Baltacıgil öylesine alkış aldı ki kulisten enstrümanlarıyla birlikte tekrar sahneye dönmek zorunda kaldılar. Baltacıgil kardeşlerin kısa bis’inin ardından ilk yarı sonlandı.

İkinci yarı, Beethoven’ın “La Majör 7. Senfoni, Op.92” eseriyle başladı. Şef Simon Rattle, eserin son bölümünde adeta bir hız gösterisi yaptı. Orkestra öylesine hızlı seslendirdi ki eseri, tüm salon nefesini tutup bu heyecana ortak oldu.

Salonun boşalmasıyla, İstanbul’un yeni bir trafik nedeni daha oldu. Bu kez trafiği kilitleyen Berlin Filarmoni’ydi.

Berlin Filarmoni Orkestrası dün akşam da, restorasyon ve koruma çalışmaları nedeniyle 10 yıldır konserlere kapılarını kapatan Efes Antik Tiyatro’da, bu ziyafeti İzmirliler’e yaşatmak için sahnedeydi.