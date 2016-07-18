İstanbul'da toprağa gömülü silahlar bulundu

Darbe girişiminin devamı için silah dağıtılacağı istihbaratı üzerine Riva'da yapılan aramada 7 adet M16 ve 4 adet MP5 ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 1 Binbaşı ile 1 Astsubay yakalandı.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, İstanbul Terör Soruşturma bürosu Başsavcılığı, 'yeni bir kalkışma ve iç savaş çıkartma' iddiasıyla soruşturma başlattı. Savcılığın soruşturması kapsamında gömülü diğer silahlar ve şüphelilerin arandığı belirtildi.

Emniyet ve savcılık kaynakları, ele geçirilen silahların yeni bir kalkışma girişiminde sokağa çıkan vatandaşlara karşı kullanılmak için dağıtılmak üzere toprağa gömüldüğünü belirtti.