İstanbul'da son 10 yılın turist rekoru



İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde İstanbul'a gelen 838 bin 201 turistle son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldığı bildirildi.

İstanbul, bu yılın ilk çeyreğinde 838 bin 201 yabancı turisti ağırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kente gelen ziyaretçi sayısı açısından 2013'ün ilk çeyreğinin, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

İstanbul'un, bu yılın ilk çeyreğinde 838 bin 201 yabancı turisti ağırlayarak, geçen yılın ilk 3 aylık dönemine göre, uluslararası turist varışlarında yüzde 23,8 oranında büyüme gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin temel pazarlarının bulunduğu Avrupa kıtasında finansal darboğazın devam ettiği, global ekonomik krizin ise tamamıyla etkisini yitirmediği dikkate alındığında, İstanbul'un kaydettiği gelişmenin ''büyüme atağı'' biçiminde değerlendirilmesinin doğru olacağı kaydedildi.

3 turistten biri İstanbul'a geliyor

Veriler ışığında, Ekim 2012-Mart 2013 döneminde Türkiye'ye gelen her 3 yabancı turistten ikisinin İstanbul'u ziyaret ettiğinin görüldüğü vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

''Bir turizm destinasyonu olarak elde edilen bu başarıyı hazırlayan dinamikler; İstanbul'un 'dünya mirası küresel kent' imajının yerleşmesi, uluslararası çapta kültür, turizm ve sanat hayatına istisnai değerler katması, kent-kültür ve kongre turizmine yönelik çalışmalarımız neticesinde İstanbul'da turizmin farklı türlerinin artan bir grafikle 12 ay boyunca yaşanması ve hedef pazarlardan gelen ziyaretçilere fiyat-kalite avantajı sunulması biçiminde özetlenebilir. İstanbul'daki uluslararası kültür, sanat, spor etkinlikleri ve turizm zirveleri de her geçen yıl kentimizin kültür ve turizm katmanlarının farklı yönleriyle ilgililere tanıtılmasını sağlamaktadır.''

Almanalar ilk sırada

Açıklamada, 2013 Ocak-Mart döneminde İstanbul'a en çok turist gönderen ilk 5 ülkenin; Almanya (yüzde 10), Rusya (yüzde 6), İngiltere (yüzde 4), ABD (yüzde 4) Fransa (yüzde 4) olduğu ve Arap ülkelerinden varışlardaki grafiğin de yükselmeye devam ettiği belirtildi.

İstatistiki veriler çerçevesinde, İstanbul'un kış aylarına yönelik mevsimselliği yendiği ve sağlıklı bir şekilde büyüme kaydettiğinin değerlendirildiği bildirildi.