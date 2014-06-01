İstanbul'da şiddetli yağış THY seferlerini iptal ettirdi

İstanbul'da aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu yağışı dün hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Dolu yağışı uçaklarda hasar oluşmasına sebep oldu. Türk Hava Yolları da bu nedenle bazı seferlerini iptal etti.

Hüseyin Aslıyüce’nin DHA’da yer alan haberine göre iptal edilen uçuşlar şöyle:

TK0780 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:10 (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı 01:15

TK2113 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 07:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:30

TK2116 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 06:10 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 07:15

TK2458 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:00 (ADA) Adana Havalimanı 10:35

TK2459 (ADA) Adana Havalimanı 11:20 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 13:00

TK2331 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 16:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:05

TK2330 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 15:05