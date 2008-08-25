İstanbul'da şenlik sokakta olur!

Hangar Sanat Derneğince, İstanbul'da "Sokakta Şenlik 2" etkinliği gerçekleştirilecek. Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 29-31 Ağustos arasında Galata ve Tünel bölgelerinde yapılacak etkinlik, 29 Ağustos Cuma günü Galatasaray Meydanı'ndaki yürüyüşle başlayacak. Yürüyüşe, Sambaistanbul Perküsyon Grubu afro-latin ritimleriyle eşlik edecek.



Üç gün süresince 12 grubun sahne alacağı şenlikte, geleneksel Rum ve Türk müziğinden Çigan müziğine kadar geniş bir yelpazede müzik seçenekleri sunulacak.



Selekta Firuzaga & Dreas Culture Soundsystem, Hip Hop Mobil Türkiye, İstanbul Ska Foundation, Hariçten Gazelciler, Smile Resistance, Selecta King Seroman, DJ Hope, Orpheus, Laterna, Nostalgia, Teneke Trampet, Hiçten Hiçe ve Cem Gürcan Buluş ekipleri, etkinlikte sahne alacak.



Ritm, resim, bilim, ebru ve jonglörlük atölyelerinin yapılacağı şenlikte, Hip Hop atölyesine katılacak çocuklar, etkinlik sonunda performanslarını sergileyecekler.



Deniz Beşer'in resim ve müziği bütünleştirerek yapacağı Sokakta Diyalog isimli resim performansı, Tarlabaşı Toplum Merkezi Drama Atölyesinin sergileyeceği müzikli çocuk oyunu, Zaptı-Namümkün oyuncularının doğaçlama tiyatroları, İstiklal Caddesi'ni baştan aşağı yuvarlanarak geçecek Rem Dans Topluluğu gösterisi, güncel sanat çalışmaları ve enstalasyonları, Ichi ve Shadows ekibi ateş gösterileriyle şenliğe renk katacak.



Dövüş sanatları, jonglörlük, meditasyon, capoeira gibi farklı etkinlikler de şenlik programında yer alıyor. Festival boyunca yapılacak kısa film gösterimlerinde ise genç yönetmenleri keşfetmek ve filmlerden sonra sohbet etmek mümkün olacak. Şenlik, Cem Gürcan Buluş ekibinin 31 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de vereceği blues konseriyle sona erecek.

