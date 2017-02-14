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Yaşam

İstanbul'da 'seks oyuncaklı' tecavüz vahşeti!

Tecavüzcünün, 2012’de de cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı belirlendi

14 Şubat 2017 10:52

İstanbul'da iş arayan çocuk bakıcısı M.T. (25), önceki gün telefonla konuştuğu D.K. ile görüşmek üzere Esenyurt’taki evine gitti. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, eve girer girmez D.K. genç kadının üzerine çullandı. Bağırmaması için toplu kemeri ağzına takıp silah zoruyla tecavüz etti.

M.T., evden çıkar çıkmaz Esenyurt Araştırma Büro Amirliği’ne giderek, yaşadıklarını anlattı. Ekipler eve gitti ancak kapı açılmadı. Savcılıktan arama kararı alınarak çilingirle eve girildi. Kapı arkadan kilitliydi. D.K. kapı açılınca, ‘Uyuyordum’ dedi.

Polis evde arama yaptı. M.T.’nin tecavüz sırasında D.K.’nın ağzına taktığını söylediği toplu kemer ve spermli peçeteler bulundu. D.K. gözaltına alındı. İncelemede D.K.’nin 2012’de de cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı belirlendi. M.T.’nin vücudunda darpla oluşan morluklar tespit edildi. İfadesinde, suçlamaları kabul etmeyen D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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