İstanbul'da sanat dolu bir hafta olacak

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) ÇAĞDAŞ sanat ile İstanbul\'un yüzyıllardır bir araya geldiğini belirten Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, \"Dünyanın merkezi gibi görünen bir kentin içinde oturuyoruz. Contemporary İstanbul da bunun bir platformu\" dedi. Yaklaşık bin kişinin yurtdışından gelmesi beklenen etkinlik 14 Eylül\'de başlayacak.

\"2 BİNİN ÜZERİNDE SANAT ESERİ, 500\'ÜN ÜZERİNDE SANATÇI GELECEK\"

Bu yıl 12\'incisi düzenlenecek olan Contemporary İstanbul\'da 73 galerinin ağırlanacağını, yurt dışından da birçok sanatçının geleceğini belirten Ali Güreli, bu galerilerin 26 tanesinin ilk kez İstanbul\'a geldiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

\"2 binin üzerinde sanat eseri, 500\'ün üzerinde sanatçı İstanbul\'a gelecek. Contemporary İstanbul bir öncü etkinlik olarak kendini gösterecek. Daha önce de insanların hep mutluluk duyduğu bir mekan olarak kendini gösterdi. Contemporary İstanbul\'un birçok yan etkinlikleri var. Ben şu anda bunları anlatmak isterim. İstanbul önümüzdeki hafta bir sanat şölenine hazırlanıyor. Pazartesiden itibaren başlayarak Sabancı Müzesi\'ndeki Ai Weiwei sergisi, onu takip eden Contemporary İstanbul\'un açılışı ve aynı hafta içinde açılacak olan 15\'inci İstanbul Bienali, 20\'nin üzerindeki sanat galerisinin kendi açılışları ki bu hafta sonu başlıyor. Şehirdeki diğer sergilerle de tüm dünyaya çok farklı bir ses çıkacak İstanbul\'dan.\"

SANAT ŞEHRE İNECEK

Contemporary İstanbul süresince şehir içinde de sanatı insanlarla buluşturmayı planladıklarını belirten Güreli, şunları söyledi:

\"Biz her zaman yeniliklerle ortaya çıkarak insanları biraz şaşırtan, heyecan duyduran bir etkinliği planlıyoruz. Önümüzdeki yıl da aynı şey olacak ama bu sene özellikle, sanatın mimarlık dünyasıyla ilişkisi, mutfak ile ilişkisi, teknolojinin sanatla ilişkisi gibi konuları ele alan bir konferans serisi. Sanatçılar Parkı\'nda Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde bir heykel sergisi açacağız önümüzdeki çarşamba günü. Bunlar bizim bu seneki yeniliklerimiz. Aynı zamanda Contemporary İstanbul 73 galerisi ile içerik yönünden çok kuvvetli ve yeni bir sanat ortamını sunuyor. Çok heyecanlı ve insanları çok memnun edecek bir Contemporary İstanbul da göstereceğiz.\"

\"EN AZ BİN KİŞİYİ SANAT İÇİN İSTANBUL\'DA AĞIRLAMAYI BEKLİYORUZ\"

Plastik sanatların içinde olduğu, heykel, resim, fotoğraf, yeni medya ve dijital sanatlardan eserler göreceğimizi belirten Ali Güreli, yurtdışından sadece Contemporary İstanbul için 160 koleksiyoneri ağırladıklarını belirtti ve binin üzerinde insanın da sanat etkinliklerini görmek için yurtdışından gelmesini beklediklerini açıkladı.

SANAT DOLU BİR HAFTA

Ali Güreli İstanbul\'da bir hafta boyunca Contemporary İstanbul dışında da birçok sanat etkinliği olacağını belirtti. Sakıp Sabancı Müzesi\'nde Çinli sanatçı Ai Weiwei\'nin sergisi 12 Eylül\'de açılırken, Arter Sanat Galerisi\'nde Türk sanatçı CANAN\'ın eserleri sanatseverlerle buluşacak. Aynı zamanda Borusan Contemporary, Elgiz Müzesi, İstanbul Modern, Pera Müzesi ve Akbank Sanat da birçok sanatsal etkinliğe ve sergiye yer verecek.

(FOTOĞRAFLI)