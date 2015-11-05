İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

İstanbul'da alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
18 Ekim'den bu yana sahte içki nedeniyle 91 kişi farklı hastanelere müracaat etti.
Tedavi sürecinde elde edilen numunelerden, bu kişilerin alkolden zehirlendiği anlaşıldı.
Şüpheli ölüm vakalarının Adli Tıp Kurumu'nda incelemesi tamamlandı. Buradaki tespitlerle, alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi.
Kent genelindeki hastanelerde, 9 kişinin yoğun bakımda, 6 kişinin ise servislerdeki tedavilerine devam ediliyor.