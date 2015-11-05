T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Kent genelindeki hastanelerde, 9 kişinin yoğun bakımda, 6 kişinin ise servislerdeki tedavilerine devam ediliyor

05 Kasım 2015 00:38

İstanbul'da alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

18 Ekim'den bu yana sahte içki nedeniyle 91 kişi farklı hastanelere müracaat etti.

Tedavi sürecinde elde edilen numunelerden, bu kişilerin alkolden zehirlendiği anlaşıldı.

Şüpheli ölüm vakalarının Adli Tıp Kurumu'nda incelemesi tamamlandı. Buradaki tespitlerle, alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi.

Kent genelindeki hastanelerde, 9 kişinin yoğun bakımda, 6 kişinin ise servislerdeki tedavilerine devam ediliyor. 

ETİKETLER

sahte içkirakızehirlenmeölümhaber

İlgili Haberler

Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Yoğun bakımda tedavi gören hastalardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi

Bin litre sahte içkiyle yakalandı, "İçiciyim" dedi

Tekirdağ Çorlu'da bir imalathaneye düzenlenen baskında, bin litre sahte içki ele geçirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24