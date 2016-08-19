İstanbul'da Rus mafyası hesaplaşması; 'Hayalet'e 65 kurşun

Rakiplerinin başına tam 5 milyon dolar ödül koyduğu 'Hayalet' lakaplı Rus mafya babası Rovshan Caniyev, Beşiktaş’ta otel çıkışında açılan çapraz ateşle öldürüldü. Olay yerinde 65 boş kovan bulundu. Caniyev'in suç dolu hayatı için bir belgesel bile çekildiği öğrenildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın ve Fırat Alkaç'ın haberine göre, Kürt kökenli Rus mafya lideri Aslan Usoyan ve Başakşehir’de Azeri iş adamı Ali Gamidov’un öldürülmesinden sorumlu tutulan Azeri uyruklu Rus mafya babası Rovshan Caniyev (41) öldürüldü. Saldırı dün sabah, Beşiktaş’ta lüks bir otel çıkışında gerçekleştirildi. Caniyev’in de içinde bulunduğu Azerbaycan plakalı cip, çarpraz ateşe alındı. Saldırganlara tabancalarıyla karşı ateş açsalar da, Rovshan Caniyev ve şoförü, ağır yaralandı.

Susturuculu 'Uzi'

Saldırı sonrası çapraz ateşi açan iki kişi silahlarıyla kaçarken olay yerinde 65 boş mermi kovanı bulundu. Polis olay yerinde, Caniyev’e ait İsrail yapımı Uzi marka susturuculu otomatik bir silah ile bir tabanca buldu.

Florance Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan Caniyev vücuduna isabet eden 5 kurşunla ölürken, ağır yaralı şoförün durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Saldırıya anında cipte bulunan ve kaçan uluslararası nakliyat şirketi sahibi, Azerbaycan’da otelleri bulunan işadamı Tahir Can da yakalanarak sorguya alındı.

Özel mafya timi mi?

İtalya’da da otomobil hırsızlığından Interpol tarafından aranan Caniyev, 16 Ocak 2013’de Rusya’nın son ‘gerçek mafya babası’ olarak kabul edilen “Ded Hasan” lakaplı Kürt asıllı Aslan Usoyan’un ölümünden sorumlu tutuluyordu. Cinayetin ardından İstanbul’a kaçan Caniyev için Rus mafyası özel bir ekip kurdu ve başına 5 milyon dolar ödül koydu.

Babasının katilini öldürdü

İlk kez 1996’da suç işleyen Rovshan Caniyev, babasının katilini, mahkeme salonunda öldürdü, 2001 yılında serbest kaldı. Adı birçok cinayete karışan Caniyev’in 2013 şubatında Türkiye’de öldürüldüğü öne sürülmüş, bir Rus güvenlik yetkilisi, “Mafyanın yarısı öldüğünü doğruluyor, diğer yarısı onun için başlatılan insan avını durdurmak için öldüğü dedikodusu çıkarttığını konuşuyor” iddiasında bulunmuştu. Caniyev, o günden sonra sır oldu ve ‘Hayalet’ olarak anılmaya başlandı.

Binlerce kişi karşıladı

Hastanede şoförüyle birlikte hayatını kaybeden Rovshan Caniyev'in (Lenkaranski) cenazesi bu gece saatlerinde Azerbaycanlı iş adamı Mubariz Mansimova’ya ait özel uçakla memleketi Lenkaran şehrine getirildi. DHA'nın haberine göre cenazeyi 25 bine yakın kişi havalimanında karşıladı. Kalabalık Allahu Ekber sesleriyle evine kadar cenazeye eşlik etti.