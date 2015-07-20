İstanbul'da protestolar başladı; işte örgütlerden yapılan açıklamalar

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi önünde çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan büyük bir patlama meydana geldi. Saldırının ardından İstanbul İstiklal Caddesi’nde yer alan bir grup oturma eylemi başlattı. Saldırıya uğrayan eylemin düzenleyicisi olan ESP yaşanan saldırıyı protesto etmek için eylem çağrısında bulundu. Saat 19:00’de İstanbul Tünel’de gerçekleşecek olan eyleme aralarında ÖDP, Halkevleri, Komünist Parti, Birleşik Haziran Hareketi gibi çok sayıda oluşumdan da destek geldi.

Eylem çağrıları şöyle:

İstanbul 19.00 Taksim Tünel

İzmir 19.30 Sevinç Pastahanesi

Ankara 18.00 ESP Genel Merkezi

Bursa 18.30 Fomara Meydanı

Öte yandan toplumsal muhalefet örgütleri de yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınadı. Sendika.org'un derlemesiyle örgütlerden yapılan açıklamalar şöyle:

ESP: Suruç Katliamı’nın sorumlusu IŞİD ve AKP iktidarıdır

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu(SGDF)’nin Kobanê’nin yeniden inşasına katılmak için gittiği Suruç ilçesi’nde katliamla yanıtlandı.

Amara Kültür Merkezi bahçesinde basın açılaması yapmak istediği sırada canlı bombanın patlaması sonucu onlarca genç yaralandı ve şehit düştü. Aynı saatlerde Kobanê’de yapılan saldırıda da 10 kişi şehit düşmüştür.

Bu canice ve hunharca saldırı halklarımız arasında oluşturulmak istenen dayanışmaya, halklarımızın kurtuluş özlemlerine, birlikte yaşama iradesine, barış ve özgürlüğe, Rojava devrimi ve Kobanê direnişine, sosyalist gençliğin devrim ve sosyalizm umutlarına karşı yapılmıştır.

Bu saldırıyı gerçekleştirenler Kobanê devrimini ezmek ve boğmak isteyen İŞİD faşist çeteleri ve onunla işbirliği içerisinde olan AKP iktidarıdır. Kobanê düşmanlarıdır. Barış ve özgürlüğü ezmek isteyen İŞİD barbarlığıdır. Bu katliam MİT-Kontrgerilla-İŞİD barbarlığı marifetiyle gerçekleştirilmiştir.

Partimiz sosyalist gençlerin bu barbarca ve hunharca vahşetini şiddetle lanetliyor. Katliamı gerçekleştirenlerin, planlayanların açığa çıkarılmasını talep ediyor.

Katliamda şehit düşen yoldaşlarımızın anısına bağlı kalacağız. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu acılardan dayanışma, birleşik mücadele ve özgürlük tutkumuzu misliyle artırarak çıkacağız. Katliamların hesabını mutlaka soracağız.

KESK: Suruç’taki vahşi katliamı nefretle kınıyoruz

Kobanê’nin Yeniden İnşa çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’dan Urfa’nın Suruç ilçesine gelen 300 gencin konakladığı Amara Kültür Merkezi’nde bugün meydana gelen patlamada onlarca gencin öldüğü ve onlarcasının da yaralı olduğu bildirilmektedir.

Katiller de, bu ortamı hazırlayanlar da belli.

Aylardır her açıklamamızda AKP’nin izlediği mezhepçi ve milliyetçi Ortadoğu politikasının ülkemizi patlamaya hazır bir mayın tarlasına dönüştürdüğünü ifade ediyoruz. Maalesef, gerçekleşen tam da budur!

Katiller sürüsü sivil ve masum demeden onlarca insanın ölümünü hedefleyecek eylemler gerçekleştirmektedir. 5 Haziran’da Diyarbakır’da da aynı plan uygulanmak istendi. Orada insanlarımızın soğukkanlılığı ve tedbiriyle katliam 5 insanımızın yaşamını yitirmesi ve onlarca yaralı ile sonuçlandı. Ne yazık ki, bugün Suruç’ta onlarca gencimiz vahşi saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Öfkemiz büyük, ancak sözün bittiği noktadayız…

Katillere bu zemini hazırlayan politikaları uygulayanların tarih önünde hesap vermekten kurtulamayacağına inanıyoruz.

En ufak insani değerden nasibini almamış katiller sürüsünün gerçekleştirdiği saldırıyı nefretle kınıyor, yaşamlarını yitirenlere başsağlığı, yakınlarına sabır ve metanet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Komünist Parti: Bütün insanlık suçlarının hesabı sorulacak!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bugün yaşanan katliamda ilk belirlemelere göre 30 can kaybı, 76 yaralı var. Sayılar net olarak açıklanmazken hastaneye yaralı taşıyan araçlara polis tarafından gaz bombaları ile müdahale edildiği haberleri geliyor.

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi yaklaşık 300 kişinin Kobane’ye geçiş öncesi Suruç’ta basın açıklaması yapmaları sırasında gerçekleşen katliamın nasıl gerçekleştirildiği henüz net bir şekilde ortaya çıkmış değil. Kesin olan şudur: Bu katliamdan, dökülen kandan düzenin devamını isteyen, ülkemizde ve Ortadoğu’da gericiliğin palazlanmasına göz yuman herkes sorumludur.

Ülkemizde gerici çeteler ellerini kollarını sallayarak dolaşmakta, toplantılar düzenlemekte, bununla da yetinmeyip açıkça tehditler savurmaktadır. Sosyal medyada dün gece açık şekilde SGDF'lileri hedef göstererek savrulan tehditler bunun bir örneğidir. Tüm bu yaşananlara göz yuman, kulak tıkayanların “failleri bulup yargılayacağız” açıklaması yapmaları ikiyüzlülüktür.

Diyarbakır'da yaşanan patlamanın ardından “Bu düzene can vermeye çalışan herkes bu şiddete ortak olur” demiştik. Yineliyoruz: Halk düşmanlarını besleyerek bölgesel savaşa güç veren, kanlı provokasyonları destekleyen, güvenlik önlemi almayıp, Suruç’ta bombacıların cirit atmasına göz yuman herkes bu katliamdan sorumludur. Halkımız bu kanlı pazarlıkların bedelini ödemeye devam etmekte, ülkemiz bu çıkmazın içine her geçen gün daha fazla sürüklenmektedir. Katliamların, emperyalist hesapların parçası olup bunları istikrar maskesiyle süsleyerek dış politika olarak sunanlara halkımızın güveni yoktur.

Hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılara geçmiş olsun diyoruz.

Yaşanan katliamların, işlenen bütün insanlık suçlarının hesabı sorulacak!

Halkevleri: Katliamın asıl sorumluları IŞİD’i besleyen, barındıran, silahlandıranlardır

Bugün Türkiye tarihinin en kanlı saldırılarından birinin haberi yüreğimize ateş gibi düştü. 300 güneş beyinli, okyanus yürekli devrimci gencimizin ortasında bomba patlattılar. Haberler korkunç, ölümler dolusu.

Bu gençlerin amacı ahlaksız ve haksız bir savaşta yerle bir edilen Kobanê’nin halkına el uzatmak, yaralarını sarmak için iki tuğla üst üste koymaya yardım etmekti. Öldürenlere, katledenlere karşı yaşatmaktı amaçları.

Ancak AKP iktidarı tarafından da beslenen, desteklenen katliamcılar tarafından katledildiler.

Dayanışmaya giden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SDGF) üyesi gençlerin yola çıktıkları andan itibaren polis gözetiminde olduklarını biliyoruz. Suruç’ta da aynı şekilde gözetim çemberinde olduklarını biliyoruz. Bütün bu gözetim mekanizmaları belli ki katiller için değil, barışçıl amaç güdenler için işliyormuş. Silahlı, bombalı cihatçı katiller tehlikeli sayılmadıklarından ya gözetlenmediler, izlenmediler ya da göz yumularak saldırıyı yapmasına olanak sağlanmıştır.

Acımız ve üzüntümüz büyük! Tarihimizin en büyük katliamlarından, en büyük gençlik katliamlarından birini yaşattılar bize bugün. Elbette gençlere böylesine düşman iktidar, bunun hesabını mutlaka ödeyecektir. Ödetmek boynumuzun borcu, insanlığımız gereğidir.

Ailelerinin ve halkımızın başı sağ olsun!

BHH: Acımız ve öfkemiz büyük, hesabını soracağız

Suruç’ta, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi genç kardeşlerimizin üzerine bomba atıldı. Yıkılmış Kobene’yi inşa etmek için Suruç’ta geçiş için bekleyen onlarca arkadaşımızı kaybettik. Onlarca arkadaşımız yaralı.

Acımız ve öfkemiz büyük!

Patlayan bombanın adresi de sorumlusu da bellidir. Adres ve sorumlu başta Erdoğan olmak üzere AKP iktidarıdır.

IŞİD’e MİT tırlarıyla taşınan silahlar, bombalar Kobane’de şimdi de Suruç’ta patlamaktadır.

AKP’nin beslediği, ülkemizi savaş üssü haline getirdiği bu kanlı çeteciler, yaşamı, özgürlüğü kanla ve ölümle susturmaya çalışmaktadır.

Ancak her şeye rağmen kazanan yaşam ve özgürlük olacaktır.

Bu katliamın hesabını sorumlularından soracağız.

Bir kez daha söylüyoruz, görülmemiş hesap kalmayacak!

Hepimizin başı sağ olsun. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

ÖDP: Suruç’ta yapılan katliamı lanetliyoruz. Yaşam, özgürlük ve barış kazanacak

Suruç’ta Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’na yönelik yapılan katliamı lanetliyoruz.

IŞİD katliamcıların üzerine ölüm düşürdüğü Kobane’ye, yaşamı taşımaya giden gençlerimize yapılan saldırı, özgürlüğe, barışa ve yaşama saldırıdır.

Bu kanlı saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine, barıştan, kardeşlikten, özgürlükten yana tüm güçlere başsağlığı dileriz. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.

Bu katliamın baş sorumlusu, IŞİD’e silah ve bomba taşıyan MİT tırlarının sahipleridir. Erdoğan’dır, Davutoğlu’dur, AKP iktidarıdır.

Rojava halkının özgürlük ve barış çağrısını, karanlık çetecilerle susturmaya çalışan AKP iktidarı, eli kanlı bir ölüm iktidarıdır.

Ancak ne olursa olsun halkın direnişi ve dayanışmasıyla barış kazanacak…Özgürlük kazanacak…Yaşam kazanacak… Emperyalizm, IŞİD ve AKP Ortadoğu’da ve ülkemizde yenilecektir.

HTKP: Suruç Katliamı’nın hesabını soracağız

IŞİD ve El Kaide tarafından yıkılan Kobane’yi yeniden inşa çalışmalarına destek vermek üzere Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun çağrısıyla bölgeye giden gençlere, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Eş zamanlı olarak Kobane’de de bir saldırı düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Kobane’ye dayanışma amacıyla gitmekte olan gençlere yönelik bu katliam, bölge barışına ve kardeşliğine yapılmış bir saldırıdır.

El Kaide ve IŞİD yanlıları tarafından hedef gösterilen gençleri katleden bombayı kimin patlattığı henüz bilinmemektedir.

Bombayı patlatan kim olursa olsun sorumlular bellidir.

Kirli hedefleri uğruna, Irak’ı işgal eden, Suriye’yi yıkmaya çalışan, bu amaçla insanlık dışı, gerici çeteleri palazlandıran, eğiten, silahlandıran başta ABD olmak üzere tüm emperyalist güçler ve AKP Hükümeti bu saldırının birinci dereceden sorumlusudur.

Suriye’yi kan gölüne çevirip siyasi ve ekonomik rant elde etmeye çalışan AKP, Türkiye’yi IŞİD’ci, El Kaideci, ÖSO’cu çetelerin karargahı haline getirmiştir.

Bu mezhepçi politika, Suriye ve Irak’ta gün aşırı katliamların yaşanmasına, bugün de Suruç’ta gençlerimizin ölümüne neden olmuştur.

Suruç’ta hayatını kaybeden gençlerimizin yakınlarına başsağlığı diliyor, bu alçakça katliamı ve sorumlularını lanetliyoruz.

Halkın Türkiye Komünist Partisi olarak, Suruç’ta katledilen yurttaşlarımız için söz veriyoruz:

Bölgemizi katliamcı gerici çetelerden, bunları başımıza musallat eden emperyalistlerden ve AKP’den temizleyeceğiz.

EMEP: Suruç’taki saldırıyı lanetliyoruz

AKP iktidarında sürdürülen dış politikanın olumsuz yansımaları katliamlara dönüşmüş durumda. Reyhanlı ve Gaziantep patlamaları açığa kavuşturulmazken, seçimlerde Diyarbakır’da katliam provası yapıldı ve halen gerçek faillere dair bir netlik açığa çıkarılmadı.

Bugün de Kobanê’nin inşa çalışmalarına katılmak için yola çıkan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi gençlerin Suruç’ta açıklama yapmak üzere iken uğradıkları bombalı saldırıyla bir katliam daha yaşandı. Katliam görüntüleri saldırının boyutunu göstermektedir. Büyük ihtimalle yola çıktıkları andan itibaren emniyet güçlerince de takip edilen gençlik grubunun böyle bir saldırıya maruz kalması da düşündürücüdür.

Yıllardır Ortadoğu’ya dair AKP iktidarının sürdürdüğü dış politika, Adana’da aranan TIR’larda ilaçların altına saklanan silahlar, bu aramayı yapanların yargılanması, yıllarca IŞİD’in “terörist” olarak nitelenmeyip aksine işbirliği yürütülmesi, IŞİD terörünü Türkiye’nin içine taşımıştır.

SGDF’li gençlere yapılan bu saldırı tüm demokrasi ve barış güçlerine, halka yapılmıştır, lanetliyoruz. ESP ve SGDF üyeleriyle dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyor, sorumlularının açığa çıkarılması, akıbetinin diğer katliamlar gibi olmaması için yetkilileri ivedilikle göreve çağırıyoruz.

Öğrenci Kolektifleri: SGDF’li arkadaşlarımızın yanındayız! Cihatçı katillerden ve AKP’den hesap soracağız!

Bugün (20 Temmuz günü) Kobane’yi yeniden inşa etmek için Suruç’a giden SGDF üyeleri Suruç’ta basın açıklaması yaptıkları sırada bombalı saldırıya uğradılar. Saldırıda çok sayıda SGDF’li arkadaşımız yaralanırken bir kısmının da hayatını kaybettiği haberleri gelmekte.

Yapılan bu saldırının failleri gün gibi ortadadır. Arkadaşlarımızın katilleri cihatçı katiller ve onları Türkiye’de besleyen AKP’dir!

Bugün orada katledilen SGDF’li dostlarımız memleketin dört bir tarafından Kobane’ye giderek savaştan çıkmış bir halkın yaralarına merhem olmak, halkların kardeşlik umudunu yükseltmek istemişlerdir. Katilleri rahatsız eden de budur. Kendi faşist, gerici politikalarına çomak sokulmasıdır.

Türkiye’nin en büyük katliamlarından biri daha AKP eliyle yapılmış ve hesap sorulacaklar listesine bir yenisi daha eklenmiştir.

Ne yaparlarsa yapsınlar gençlik mezhepçi faşizmin, cihatçı katillerin, AKP’nin karşısında, direnen halkların yanında olmaya devam edecek!

Tekrar ediyoruz: SGDF’li arkadaşlarımızın ve Kobane halkının yanındayız. Cihatçı katillerden ve AKP’den hesap soracağız!

Emek Gençliği: Tüm katliamlara inat, barış kazanacak

“Kobane’nin yeniden inşası” için İstanbul’dan yola çıkan SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) üyesi 300 genç 20 Temmuz günü alçakça bir bombalı saldırıya uğradı. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Katliamı yapanlar IŞİD ve arkasındaki en büyük güç AKP hükümetidir. En başından beri sınırlarını çetelere açan; tırlarla silah taşıyan, hastanelerini açan, devletin tüm imkanlarını kafa kesen, katliamcı, cihatçı çeteler için seferber eden AKP bu yaşananların baş sorumlusudur. Uzunca bir zamandır Adana’da, Mersin’de, Ağrı’da, Diyarbakır’da bombalı saldırılar, provokasyonlar devlet eliyle yapılmaktadır.

Katliamın sorumlusu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve sermaye hükümeti AKP’dir, çünkü hala miting konuşmalarında hedefe bölgedeki Kürt halkını ve YPG’yi koymaktadır. Oysa ki AKP’nin hedefindeki Kürt halkı Kobane’de gerçekleşen katliamlara rağmen, bedel ödemiş, direnmiş ve IŞİD çetesini Kobane’den defetmiştir.

20 Temmuz günü yaşanan katliamın öncesinde El-Kaide’ye, IŞİD’e yakın kesimler SGDF’li gençleri, devletten aldığı güçle sosyal medyada hedef göstermişti. Bu yaşananlarla Kürt halkıyla dayanışmak isteyen, bombalanmış bir kenti inşa etmek isteyen gençler katledilmiştir.

Biz biliyoruz ki yıllardır o bölgede devletin istihbarat güçleri “yoğun bir şekilde” yer almaktadır. 90’lı yıllarda işte bu güçler, binlerce Kürt yurttaşı katletmişti. Yaşanan bu son katliamda da devlet geleneğinin hiç değişmeden sürdüğünü görüyoruz.

Bizler devletin stratejik olarak en çok önem verdiği bu bölgedeki tüm yaşananları, devletten bağımsız tutmuyoruz. Sorumlusunun izlediği politikalarla ISİD terörünü Türkiye’ye taşıyan devletin ta kendisi olduğunu söylüyoruz. Katil devletten 20 Temmuz günü ve öncesindeki yaptığı tüm katliamların hesabını soracağız. Emek Gençliği olarak bütün gençliği SGDF’li arkadaşlarımızla ve bölgedeki Kürt halkıyla sonuna kadar dayanışmaya, birlikte mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Sonuna kadar barış, özgürlük ve kardeşlik diyoruz.

Katliamlarınıza inat barış kazanacak !

ESP/SKM: Sosyalist gençlerin katliamından devlet doğrudan sorumludur

Kobane inşası için suruçta bulunan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi gençler bombalı saldırıya uğradı.

Batı illerinden 300 gençin Kobane’ye geçmek üzere bekledikleri Suruç Amara Kültür Merkezi’nde yaptığı basın açıklaması esnasında, canlı bombanın patlaması sonucunda onlarca yaralı ve ölü meydana geldi. Onlarca gencin bedeni, kolları, bacakları parçalanmış durumda.

Katliamcı devlet ve İŞİD, Kobane katliamı ve Diyarbakır mitinginde gerçekleştirdiği katliamın bir benzerini Suruç’ta da gerçekleştirdi. Sosyalist gerçlerin tek amacı, Rojova devriminin yıldönümünde Kobane’ye insani yardım ve inşa çalışmalarına katılmaktı. İnsanlıktan uzak katiller en insani bir yardıma dahi tahammül edemediklerini bir kez daha gösterdiler.

Sosyalist gençlerin katliamından, önlem almayan devlet doğrudan sorumludur.

Bu katliamı gerçekleştiren katliamcı güçlerin asıl amacı, barışa kardeşliğe, toplumsal muhalefete yönelik bir göz dağıdır.

Tüm kamuoyunu bu katliam karşısında sessiz kalmamaya, hesap sormaya davet ediyoruz.

Tüm illerde yapılacak basın açıklamasına destek olmaya çağırıyoruz.

Devrimci Hareket: Suruç’taki katliamın sorumlusu emperyalizm ve işbirlikçileridir

Emperyalizm ve işbirlikçilerinin Ortadoğu halklarını hedef alan savaş politikalarının eli kanlı taşeronları bugün SGDF’li gençleri Suruç’taki bombalı saldırı ile katlettiler.

Bugün Suruç’ta gerçekleşen katliamın sorumlusu emperyalizmin işbirlikçisi AKP’dir. Tırlar dolusu ağır silahı ve mühimmatı işbirlikçi cihatçı çetelere gönderen, sınır hattını işbirlikçi çeteler için üsse çeviren, bu çetelerin eğitilip donatılmasına kadar her türlü desteği veren AKP, Suriye’deki iç savaş gibi bu katliamın da baş sorumlusudur.

Bu saldırı SGDF’li yoldaşlar şahsında tüm demokratik kamuoyuna ve halkların kardeşliğine yönelen bir saldırıdır. SGDF/ESP’li dostlarımıza yönelen bu alçakça saldırıyı lanetliyoruz. Dostlarımızı sahipleniyor ve yanında yer aldığımızı belirtiyoruz.

Tüm demokratik kamuoyunu bu katliamı lanetlemek için sokağa çağırıyoruz.

Katledilen canlarımızın katillerini tanıyoruz. Hesap Soracağız.

SES: Acımız büyük, öfkemiz daha büyük

Kobanê’nin Yeniden İnşa çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’dan Urfa’nın Suruç ilçesine gelen 300 gencin konakladığı Amara Kültür Merkezi önünde yapılacak basın açıklaması öncesinde meydana gelen patlamada şu ana kadar 31 gencimiz hayatını kaybetmiş, 5’i ağır olmak üzere 35’de yaralı bulunmaktadır.

AKP’nin 7 Haziran seçimleri öncesinde başlayan ve bugüne kadar süregelen mezhepçi ve milliyetçi politikasının hedefinde ise bugün gencecik bedenler vardı.

Ülkemizde ve Ortadoğu’da çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden insanları katleden katil sürüleri bugün de Suruç’ta ortaya çıktı ve barış ile birlikte yeniden inşanın temellerini atacak gençliği hedefine aldı.

Bu saldırıyı yapanları ve azmettirenleri biliyoruz.

Ve hesap soracağız.