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Yaşam

İstanbul'da polislere bombalı saldırı: 15 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de bir polis servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi yaralandı.

08 Haziran 2010 03:00

T24 - İstanbul Küçükçekmece'de bir polis servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, polislerin de aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait servis otobüsünün Halkalı Bezirganbaşı mevkisindeki Mehmet Akif Ersoy Hastanesinin önünden geçişi
sırasında bomba patlatıldı.

Patlama sonucu, ilk belirlemelere göre, servis aracında bulunan polislerden ve aracın yanından geçmekte olan vatandaşlardan 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ve özel araçlara çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.



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