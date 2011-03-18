-İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR KAPALI İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - İstanbul Kazlıçeşme Meydanı'nda 20 Mart'ta gerçekleştirilecek Nevruz kutlamaları nedeniyle bazı cadde, sokak ve noktalar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Mart Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı'nda yapılacak açık yer toplantısı nedeniyle saat 07.30'dan itibaren toplantı sona erinceye kadar 10. Yıl Caddesi, Zeytinburnu varyanttan Zeytinburnu'na giriş, Taşhanlar varyanttan Zeytinburnu Abay Caddesi girişi, Zeytinburnu Önleyici Hizmetler Ekipler Amirliği önünden geçen Abaya Caddesi ve Zakir Başı Sokak, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi önü, Balıklı Rum Hastanesi önü ve Kazlıçeşme pazar önü trafiğe kapalı tutulacak. Gerektiğinde Mevlana Kapı Kavşağı sahil istikameti, Yenikapı istikameti, Galeria ilerisi, Zeytinburnu Köprüsü ve Samatya Işıklar Ataköy istikameti ve ihtiyaç duyulması durumunda Zeytinburnu Kazlıçeşme mevki ve çevresindeki yollar verilecek talimatlar doğrultusunda trafiğe kapatılacak. Sürücüler, bu yollara alternatif olarak Emine Erkul Caddesi ve Emine Erkul Caddesi'nden E-5'e katılım, Yenikapı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı, Vatan Caddesi ve Millet Caddesi'ne katılım, Topkapı'dan E-5 güney-kuzey katılımını kullanabilecek.