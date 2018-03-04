İstanbul'da parkın duvarı çöktü; 4 araç zarar gördü

İstanbul'un Eyüp İlçesi'ndeki İdris Bitlis Parkı'nın yeni yapılan duvarı, caddede park halinde bulunan araçların üzerine devrildi. Çökme nedeniyle bazı araçlar zarar gördü.

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, Eyüp'te bir parkın duvarının çökmesine neden oldu. İdris Köşkü Caddesi üzerinde bulunan İdris Bitlis Parkı'nın yeni yapılan duvarı, yağmur sularının etkisiyle çökerek, caddede park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi, bir kamyonet de çökmenin etkisiyle yan yatarak başka bir araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin yaşandığı caddeye şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

Ekiplerin araçları kurtarma çalışması sürüyor.





.(DHA)