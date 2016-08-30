İstanbul'da özel öğrenci yurtlarının aylığı ne kadar?

İstanbul’un merkezi semtlerindeki özel yurtların aylık ücreti 5 bin lirayı gördü.

Özel yurtlar, yaşadığı ilden uzakta üniversiteye giden öğrenciler sayesinde büyük bir pazar haline geldi. Öğrenci kapmak için verdiği hizmetlere sinema salonu, havuz, Türk hamamı, fitness ve saunayı da ekleyen özel yurtlar, rekabeti 5 yıldıza taşıyarak otellerle yarışır hale geldi. Verilen hizmetlerdeki artış fiyatlara da yansıdı.İstanbul'da bulunan özel yurtlarda konaklamanın aylık bedeli 5 bin 347 liraya kadar çıktı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri hariç, Türkiye'de 2014-2015 öğretim yılı kapsamında üniversitelerde 6 milyon 737 bin 327 öğrenci eğitim görüyor. Bu rakama bu yıl devlet üniversitelerinin lisans programlarına yerleşen 345 bin 579 aday ile ön lisans programlarına yerleşen 298 bin 649 aday ve vakıf yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına yerleşen 68 bin 287 aday ile ön lisans programlarına yerleşen 66 bin 729 aday da eklenince, üniversitelerde öğrenim gören öğrenci sayısı 7 milyonu aşacak.

Mini barı da var, kasası da

Bu milyonluk öğrenci sayısı, son yıllarda özel yurt piyasasına olan iştahı da kabarttı. Özel yurtlar verdikleri hizmetlerin sayısını artırırken, konforda da otelleri aratmaz hale geldi. Böylece Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda aylık fiyat aralıkları 120 ile 350 lira arasında değişirken, bu rakam özellerde 5 bin lirayı geçti. Ortaköy'deki özel bir yurtta tek kişilik bir odanın aylık ücreti peşin ödeme yapılırsa 4 bin 919 lira. 7-8 metrekarelik balkonu olan, bu hariç toplam alanının 40 metrekare olduğu tek kişilik odada içerisinde mini bar, özel gardırop, çalışma masası, yatak, değerli eşyalar için kişisel kasa ve TV bulunuyor.