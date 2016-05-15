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Yaşam

İstanbul'da 'online akbil dolumu' için imza kampanyası başlatıldı

"İstanbul'da akbil dolumu sadece belli başlı büfeler ve makinalardan yapılabiliyor"

15 Mayıs 2016 17:22

İstanbul'da akbil dolumlarının 'online' yapılabilinmesi için imza kampanyası başlatıldı. Kampanya metninde, “İstanbul'da Akbil dolumu sadece belli başlı büfeler ve makinalardan yapılabiliyor. Sabahları erken saatte çıkan vatandaş, Akbil’ini dolduracak büfe bulamıyor" ifadesi yer aldı. 

Change.org sitesinde başlatılan kampanya “İstanbul'da Online Akbil Bakiye Görüntüleme ve Ödeme Kolaylığı Sağlanmasını İstiyoruz” başlığı ile paylaşıldı.

Kampanya tanıtımı için hazırlanan metinde şu ifadeler yer aldı: “İstanbul'da Akbil dolumu sadece belli başlı büfeler ve makinalardan yapılabiliyor. Sabahları erken saatte çıkan vatandaş, Akbil’ini dolduracak büfe bulamamakta ve cihazlardan da istediği miktarda yükleme yapamamakta, hiç yok yere fazladan yükleme de yapılabiliyor.

 

Online ödeme imkânı olsun

 

Bunun önüne geçebilmek için İETT’den online işlemler adında bir bölüm açmasını istiyoruz. İnsanlar buradan hem banka hesabı hem kredi kartlarıyla yükleme yapabilsin, hem de kalan bakiyesini görüntüleyebilsin.

Bunların haricinde kayıp eşyaların kolaylıkla bulunabilmesi adına da, binilen otobüslerin tarih ve saat olarak kayıt altında tutulması da sağlanabilir.
Bu konuyla ilgili İETT'den bir adım beklemekteyiz.”

Kampanyaya, 15 Mayıs saat 13.00 itibari ile imza veren kişi sayısının 2 bin 285 olduğu görüldü.

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