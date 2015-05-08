İstanbul'da muson yağmuru, yağışlar sürecek

İstanbul'da beklenen yağış, akşam saatlerinde şiddetli gök gürültüsü, yıldırımlarla birlikte aniden başladı. Şiddetli yağmurla birlikte araçlarında evlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar trafikte kaldı. Yağış gece şiddetini daha da arttırdı.

İstanbul’da akşam saatlerinde aralıklı gök gürültülü ve sağanak yağış etkili oldu. Çakan şimşekler, İstanbul'un karanlığını adeta gündüze çevirdi. Yağış öncesi fırtına, tozu dumana kattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ün Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde etkili olacağı uyarısında bulunduğu yağmur, saat 20.00 sıralarında Avrupa Yakası'nda yüzünü gösterdi. Akşam saatlerinde bulutlar karardı, yağış öncesi kısa süreli fırtına çıktı. Ardından gök gürültülü yağmur başladı. Şimşekler uzun süre birbiri ardına çaktı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bulundukları yerlerdeki korunaklı alanlara sığındı. Bazı binalara yıldırım isabet etti, çukur bölgelerde su baskınları meydana geldi.

Meteorolojiden uyarı





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların sabah saatlerinde Marmara’nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya) kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.

Piknik yapmaya gittiler, üzerlerine ağaç devrildi

Edirne'de şiddetli fırtına yaşandığı sırada Karaağaç Mahallesi'ndeki kent ormanına piknik yapmaya giden üniversite öğrencileri Niyazi Necip Şevik, Aslıhan Serin ve Neslihan Karataş'ın üzerine ağaç devrildi. İhbar üzerine giden itfaiye ekiplerince ağacın altından çıkarılan yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin de yaralı öğrenciler hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Kamu binalarının da aralarında bulunduğu çok sayıda binanın çatısının uçtuğunu ifade eden Edirne Valisi Şahin, kent ormanında üzerine ağaç devrilen öğrencilerden Niyazi Necip Şevik'in sağlık durumunun ağır olduğunu belirterek, "Birçok ağaç devrildi. Edirne için bir felaketti, ancak kısa sürmesi sevindirici. 20 dakikalık felaket Edirne'yi adeta yerinden kaldırdı. Saatte 125-150 kilometreyle esen fırtınanın bu gece de devam edeceği bildiriliyor. Valiliğinde 1.5 ay önce yapılan çatısı fırtınadan nasiplendi. Valilik bahçesinde 7 araç hasar gördü. Kent ormanında yaralanan öğrencilerden birinin durumu ağır ve ameliyata alındı" dedi. Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan ise kentin şuan kötü durumda olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Şuanda iki elektrik direği devrildi. Bazı yerlerde elektrikli ilgili sıkıntılar, ama şuanda önceliğimiz can güvenliği, ona bakıyoruz. Karaağaç yolunda ve bir çok caddede aracın üzerine ağaçla devrildi. Hayatı normal akışına çevirebilirsek, diğer yaraları daha sonra sarmaya çalışacağız. Ekipleri ve araçları hazır tutuyoruz. Meteorolojinin yağış uyarısı vardı ama bu büyük bir fırtınaydı. Yani asfaltı söken bir fırtına yaşadık." Şiddetli fırtına nedeniyle Edirne Adliyesi'ndeki Başsavcı Muhammet Savran'ın makam odası ve yemekhanenin de zarar gördüğü belirtildi. Edirne Belediye Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) da devrilen ağaçların kaldırılması çalışmalarına destek veriyor.