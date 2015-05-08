Yağmur İstanbul'u elektriksiz bıraktı

İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde şiddetli gök gürültüsü, yıldırımlarla birlikte aniden başlarken, çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor.

DHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde aralıklı gök gürültülü ve sağanak yağış etkili oldu. Çakan şimşekler, İstanbul'un karanlığını adeta gündüze çevirdi. Yağış öncesi fırtına, tozu dumana kattı.

Şiddetli yağmurla birlikte araçlarında evlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar trafikte kaldı. Yağışın gece şiddetini daha da artırması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ün Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde etkili olacağı uyarısında bulunduğu yağmur, saat 20.00 sıralarında Avrupa Yakası'nda yüzünü gösterdi. Akşam saatlerinde bulutlar karardı, yağış öncesi kısa süreli fırtına çıktı. Ardından gök gürültülü yağmur başladı. Şimşekler uzun süre birbiri ardına çaktı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bulundukları yerlerdeki korunaklı alanlara sığındı. Bazı binalara yıldırım isabet etti, çukur bölgelerde su baskınları meydana geldi.

Öte yandan İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına sonucu çok sayıda noktada elektrik kesintisi gerçekleşti. Pek çok ilçede elektriklerin kesildiği öğrenildi.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların bugün akşam ve gece saatlerinde Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde, gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya) kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.