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Yaşam

İstanbul'da metrobüse 'tabureli' çözüm

Yaşlılar, gençlerin kendilerine yer vermediğinden şikâyetçi

15 Haziran 2017 15:13

İstanbul'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde metrobüste yaşanan yer sıkıntısına bir kişi ilginç bir yöntemle başa çıktı. Metrobüste kendisine oturacak yer bulamayan yolcu çareyi yanında getirdiği taburenin üstüne oturmak da buldu.

Beylikdüzü'nden hareket eden metrobüsün ilk kalkış anında da oturma yerleri sırada bekleyenler tarafından dolduruluyor.

Ondan sonraki duraklardan binenler yolculukta ayakta gitmek zorunda kalıyor.

Yaşlılar, gençlerin kendilerine yer vermediğinden şikâyetçi. 

Bir vatandaş bu duruma ilginç bir çözüm buldu. İkinci durak Hadımköy'den metrobüse binen vatandaşın elinde tabure vardı.

Üstünde minderi de olan taburesini cam kenarındaki son koltuğun arkasına koyarak oturdu.

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