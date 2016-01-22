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İstanbul'da mesai saatlerine 'cuma namazı' ayarı

Valilik, memurlar için cuma günü dışındaki öğle tatili süresinin 15 dakika olacağını duyurdu

22 Ocak 2016 18:31

Memurların öğle tatillerinin Cuma namazı saatlerine göre düzenlenerek 1.5 saate çıkarılması sonrasında İstanbul Valiliği de memur mesai saatlerindeki yeni düzenlemeyi kaymakamlıklara açıkladı. Buna göre; öğle tatili cuma günü 1.5 saat, diğer 4 gün ise 15 dakika oldu.

Radikal’den Ercan Sarıkaya’nın haberine göre; memurlara cuma namazı tatili Başbakanlık genelgesi ile iki hafta önce resmiyet kazanmıştı. İller cuma namazına göre mesai düzenlemesi yapmaya başladı. İstanbul Valiliği bütün kurumlara bir genelge göndererek kentte uygulanacak öğle ve cuma namazı tatili saatlerini açıkladı.

İstanbul Valiliği gönderdiği yazıda şunları dile getirdi: "Cuma namazı saati mesai saatlerine denk geldiğinden daha önce 12.00 -12.30 olarak belirlenen öğle arası tatili, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmek isteyenler için 12.00-13-30 olarak düzenlenmiştir.

 

4 gün 15 dakika

 

Mesai kaybına yol açmamak için bu durumda olanlara haftanın dört günü  öğle arası tatilinin 12.00-12.15 olarak belirlenmesi, ancak kurumların hizmet gerekleri ve başlamadan önce veya bittikten sonra da yapılabileceği uygun görülmüştür."

Valiliğin genelgesi ile yeni mesai saatleri uygulanmaya başlandı.

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